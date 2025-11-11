Không được né tránh trách nhiệm hoặc để kiến nghị tồn đọng kéo dài

Lãnh đạo thành phố trả lời kiến nghị của công dân

Buổi tiếp công dân được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu tại UBND cấp xã, phường.

Tại buổi tiếp, đã có hơn 17 lượt tham gia ý kiến, phản ánh của công dân. Các ý kiến của người dân chủ yếu tập trung vào các nội dung: Kiến nghị sớm điều chỉnh quy hoạch phân khu để cấp đổi giấy CNQSDĐ, chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở, cấp đất tái định cư, đền bù đất, kiến nghị về chế độ nghỉ hưu trước tuổi.

Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân và phần trả lời từ các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã trực tiếp trao đổi, giải thích, làm rõ những nội dung người dân kiến nghị, phản ánh; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương khẩn trương xem xét, tham mưu và đề xuất phương án xử lý dứt điểm, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người dân; đồng thời tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

“Các đơn vị, địa phương phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc từng vụ việc, từng hồ sơ cụ thể mà người dân kiến nghị; tổ chức kiểm tra thực tế tại cơ sở, rà soát hồ sơ, đối chiếu với quy định pháp luật để có căn cứ tham mưu chính xác, khách quan cho lãnh đạo thành phố trong quá trình chỉ đạo giải quyết, không né tránh trách nhiệm hoặc để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân”, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định đề nghị.