Hơn 130 cán bộ, chiến sĩ và nhân viên Bệnh viện Quân y 268 hiến máu nhân đạo

Chương trình thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân viên tham gia

Chương trình “Hành trình đỏ năm 2026” tại Bệnh viện Quân y 268 thu hút sự hưởng ứng của hơn 130 cán bộ, chiến sĩ và nhân viên. Kết quả, đơn vị đã tiếp nhận được 117 đơn vị máu, trong đó có 37 đơn vị loại 350ml và 80 đơn vị loại 250ml. Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức mà còn cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn đơn vị.

Thông qua chương trình, Bệnh viện Quân y 268 tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, đồng thời lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia trong cộng đồng. Những giọt máu được trao đi hôm nay không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng vào những giá trị nhân ái tốt đẹp của xã hội.

Hiến máu tình nguyện từ lâu đã trở thành nghĩa cử cao đẹp. Không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, mỗi đơn vị máu được hiến tặng còn góp phần quan trọng trong công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ y tế ngày càng tăng. Với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ quân y, hoạt động này càng thể hiện rõ trách nhiệm, tinh thần vì cộng đồng và phẩm chất cao đẹp của người lính trong thời bình.