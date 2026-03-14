Ban Chỉ đạo 515 thành phố khảo sát mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lấy mẫu giám định ADN cho các liệt sĩ

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo 515 thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát, khảo sát thực địa tại các nghĩa trang liệt sĩ; thống kê, lập danh sách các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính; kiểm tra vị trí, hiện trạng mộ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN theo quy định.

Qua thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có 17.194 mộ liệt sĩ có hài cốt đang được quản lý tại các nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, 1.181 mộ có đầy đủ thông tin, 3.783 mộ chưa đầy đủ thông tin và 12.230 mộ chưa có thông tin. Như vậy, tổng số mộ liệt sĩ cần thực hiện xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN là 16.013/17.194 mộ, chiếm 93,13%.

Hoạt động khảo sát, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố nằm trong lộ trình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Chính phủ phát động. Chiến dịch nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.