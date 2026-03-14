Ban Chỉ đạo 515 thành phố khảo sát mộ liệt sĩ phục vụ giám định ADN

HNN.VN - Ngày 17/3, Ban Chỉ đạo 515 thành phố triển khai công tác khảo sát thực tế các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn nhằm phục vụ việc lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mở “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩĐoàn lãnh đạo thành phố dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng TrịTruy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Đỗ Ngọc HuyềnToàn quốc tìm kiếm, quy tập được gần 7.000 hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025Đội 192 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô 2025 - 2026Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

 Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lấy mẫu giám định ADN cho các liệt sĩ 

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo 515 thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát, khảo sát thực địa tại các nghĩa trang liệt sĩ; thống kê, lập danh sách các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính; kiểm tra vị trí, hiện trạng mộ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN theo quy định.

Qua thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có 17.194 mộ liệt sĩ có hài cốt đang được quản lý tại các nghĩa trang liệt sĩ. Trong đó, 1.181 mộ có đầy đủ thông tin, 3.783 mộ chưa đầy đủ thông tin và 12.230 mộ chưa có thông tin. Như vậy, tổng số mộ liệt sĩ cần thực hiện xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN là 16.013/17.194 mộ, chiếm 93,13%.

Hoạt động khảo sát, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố nằm trong lộ trình thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Chính phủ phát động. Chiến dịch nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin,  đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ và thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

THÁI BÌNH
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cơ hội nào để xung đột giảm leo thang ở Trung Đông

Tình hình xung đột tại Trung Đông tính đến ngày 10/3/2026 đang ở giai đoạn cực kỳ nguy hiểm sau 11 ngày giao tranh ác liệt (bắt đầu từ 28/2/2026). Đây là một cuộc xung đột trực diện hiếm hoi có sự tham gia của Mỹ, Israel và Iran với cường độ chưa từng thấy.

Mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động

Chương trình “Mùa Xuân kết nối việc làm” trong khuôn khổ Tháng việc làm năm 2026 vừa diễn ra trên địa bàn thành phố (ngày 9/3) đã tạo không gian gặp gỡ trực tiếp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng, mở ra hàng nghìn cơ hội việc làm, góp phần kết nối cung - cầu lao động ngay từ đầu năm.

Mở rộng cơ hội khai thác du lịch tại thị trường tiềm năng Trùng Khánh, Trung Quốc

Năm 2025, Trùng Khánh đón khoảng 38 triệu lượt khách du lịch, với 2,85 triệu lượt khách quốc tế. Riêng lượng khách du lịch Việt Nam đến thành phố này đã đạt 41.400 lượt, tăng 44,6% so với năm 2024. Điều này cho thấy tiềm năng lớn trong việc thúc đẩy trao đổi khách giữa Việt Nam-Trung Quốc nói chung và Trùng Khánh nói riêng.

Mở rộng danh mục thuốc BHYT: Cơ hội để người dân tiếp cận y tế bền vững

Trong bối cảnh chi phí y tế tăng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, việc mở rộng phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế (BHYT) là yêu cầu cấp thiết. Đề xuất tăng danh mục thuốc được Quỹ BHYT thanh toán mà Bộ Y tế đang xây dựng không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật về chuyên môn, mà còn mở ra cơ hội lớn cho hàng triệu người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế.

