Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn dự lễ chào cờ đầu năm mới Bính Ngọ

Các đại biểu tham dự lễ chào cờ đầu năm

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2025 là năm đầu tiên thành phố Huế với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Tuy nhiên, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà phát triển; đời sống Nhân dân từng bước được nâng cao; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị ngày càng vững chắc.

Trong những thành tựu chung đó có đóng góp rất quan trọng của LLVT thành phố. Đồng chí biểu dương tinh thần chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, LLVT thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nhất là trong ứng phó, khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ lịch sử. Thông qua chương trình “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, góp phần củng cố thế trận lòng dân. Hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” luôn gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ tiếp tục được tô thắm trong lòng người dân thành phố.

Nhân dịp đầu Xuân mới, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của LLVT trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm qua.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại lễ chào cờ đầu năm

Bước sang năm Bính Ngọ 2026 - năm tiền đề trên chặng đường phát triển mới, đồng chí đề nghị LLVT thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền phát triển kinh tế - xã hội; làm tốt công tác dân vận; chủ động bảo vệ, hỗ trợ Nhân dân trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần củng cố thế trận lòng dân ngày càng bền chặt.

Đồng chí cũng yêu cầu chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Phan Thắng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố. Đồng chí khẳng định, những lời động viên, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng năm mới thắng lợi mới đến cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố

Đồng chí Phan Thắng bày tỏ quyết tâm trong năm mới Bính Ngọ 2026, LLVT thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống anh hùng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; chủ động tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Lễ chào cờ đầu năm khép lại trong niềm xúc động, tự hào và khí thế mới. Từ khoảnh khắc thiêng liêng của sáng Mùng 1 Tết, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố thêm vững tin, quyết tâm góp sức mình vì sự bình yên, phát triển bền vững của thành phố Huế.