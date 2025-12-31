Lãnh đạo UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 1/2026

Tại buổi tiếp công dân

Tại buổi tiếp, công dân các phường Thuận Hoá, Kim Long, An Cựu, Vỹ Dạ, Thuận An, Kim Trà… đã trình bày nhiều kiến nghị, vướng mắc liên quan đến các vấn đề như: đề nghị xem xét ban hành quyết định cấp đất thuộc khu giải toả Học viện Âm nhạc Huế; kiến nghị bồi thường đất đai thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn Hoàng; đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kiến nghị bố trí đất tái định cư dự án Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An; xác nhận đất ở…

Sau khi nghe ý kiến của công dân và báo cáo từ chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan, lãnh đạo UBND thành phố đã trực tiếp trao đổi, giải thích, làm rõ từng nội dung kiến nghị; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát hồ sơ, kiểm tra hiện trạng, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, việc giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của công dân phải được thực hiện thấu đáo, khách quan, đúng quy định pháp luật, trên tinh thần có lý, có tình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan cần tập trung rà soát kỹ hồ sơ, đối chiếu quy định pháp luật và thực tiễn, thống nhất phương án xử lý phù hợp; đồng thời lưu ý, đối với các vụ việc kéo dài, phức tạp, cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan; xây dựng lộ trình, thời hạn giải quyết cụ thể, báo cáo tiến độ định kỳ và xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất. Việc trả lời công dân bảo đảm đúng thời hạn, đúng nội dung kết luận tại buổi tiếp, thông tin rõ ràng, minh bạch, tránh phát sinh khiếu kiện vượt cấp...