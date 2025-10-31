  • Huế ngày nay Online
Thống kê thiệt hại số cá lồng chết do lũ ở xã Đan Điền để hỗ trợ người dân

HNN.VN - Sáng 31/10, theo thống kê từ chính quyền địa phương xã Đan Điền do lũ lớn, trên địa bàn xã nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ bị thiệt hại nặng.

Lũ lớn gây thiệt hại nặng số cá lồng của người dân xã Đan Điền 

Nước sông dâng cao, chảy xiết khiến nhiều lồng cá trên sông Bồ bị chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng về kinh tế. Tổng thiệt hại tính đến thời điểm này có 17 hộ, 61 lồng, 34 ô nuôi cá, ước tính hơn 88 tấn cá.

Hộ ông Hoàng Hữu Phước bị thiệt hại nặng nhất, khoảng 25 tấn cá trắm cỏ; hộ ông Lê Quang Hóa khoảng 15 tấn cá diêu hồng; hộ ông Lê Quang Huynh thiệt hại khoảng 12 tấn cá trắm cỏ, ông Hoàng Dương Việt thiệt hại khoảng 10 tấn cá trắm cỏ…

Nắm được thiệt hại của người dân, Bí thư Đảng uỷ xã Đan Điền Lê Ngọc Đức đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và thăm hỏi, động viên bà con nuôi cá lồng trên sông Bồ. Lãnh đạo xã chia sẻ khó khăn, động viên các hộ nuôi cá vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Đồng thời, chỉ đạo phòng, ban chuyên môn và thôn phối hợp hỗ trợ người dân kiểm kê thiệt hại, kịp thời tổng hợp đề xuất với thành phố có các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân. Những chính sách hỗ trợ người dân được chính quyền địa phương ưu tiên với những hộ bị thiệt hại nặng trước.

Trước mắt, lãnh đạo xã đề nghị các hộ nuôi cá chủ động gia cố lồng bè, chú ý theo dõi thông tin thời tiết, diễn biến mưa lũ; ưu tiên đảm bảo an toàn cho người và tài sản, hạn chế thiệt hại trong thời gian tới.

Tin, ảnh: PHONG QUYÊN
