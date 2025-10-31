Thủ tướng: Khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ, sớm ổn định đời sống

Các đoàn tình nguyện vận chuyển hàng hóa lên ghe để đưa vào những vùng ngập sâu ở thành phố Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ.

Công điện gửi các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Trong hơn một tuần qua, tại các địa phương khu vực Trung Bộ đã xảy ra đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên phạm vi rộng.

Tổng lượng mưa nhiều nơi vượt 1.500mm, đặc biệt tại khu vực Bạch Mã (thuộc thành phố Huế) tổng lượng mưa đo được là 5.019mm, trong đó riêng ngày 27/10, lượng mưa là 1.740mm (đây là lượng mưa trong 1 ngày lớn nhất lịch sử từ trước đến nay ở Việt Nam).

Mưa lớn, kết hợp thủy triều cao, lũ trên sông Bồ (ở Huế), sông Thu Bồn (ở Đà Nẵng) đã vượt mức lũ lịch sử từ trước đến nay, nhiều sông khác trong khu vực đều vượt trên mức báo động 3, gây ngập lụt sâu trên diện rộng tại nhiều xã, phường, nhất là tại Huế và Đà Nẵng.

Theo thống kê chưa đầy đủ đến tối 30/10, mưa lũ đã làm 22 người chết và mất tích; trên 120.000 nhà bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, hàng loạt công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng, nhiều khu vực bị chia cắt hoàn toàn; hoạt động sản xuất kinh doanh và cuộc sống của Nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An từ ngày 30/10-4/11 dự báo có mưa to đến rất to

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình mưa lớn còn diễn ra phức tạp tại các tỉnh khu vực miền Trung; riêng đối với các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An từ ngày 30/10 đến ngày 4/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 700mm.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng giúp dân vùng lũ vận chuyển tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Để ứng phó có hiệu quả với diễn biến bất thường của thời tiết, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phù hợp, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Trị chỉ đạo tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích; cứu chữa miễn phí cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo quy định và phong tục của địa phương, của dân tộc.

Bằng mọi biện pháp nắm bắt thông tin về tình hình nhân dân, cử bộ đội, công an, lực lượng tình nguyện viên có kinh nghiệm tiếp cận cho được tất cả các khu vực còn đang bị chia cắt, cô lập do ngập lụt, sạt lở để kịp thời tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm cho các hộ dân, đưa người bị thương, người ốm đến bệnh viện để cứu chữa; rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ gạo cứu đói, gửi Bộ Tài chính để xử lý xuất cấp hỗ trợ kịp thời chậm nhất trong ngày 1/11/2025; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở. Tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong ngày 2/11/2025.

Huy động tối đa nhất có thể lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư để khắc phục nhanh nhất các tuyến giao thông bị sạt lở để thông tuyến phục vụ vận chuyển hàng cứu trợ và đi lại của người dân.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng khác ở địa phương thực hiện vệ sinh trường lớp bị hư hại do mưa lũ để khôi phục việc học tập của học sinh ngay sau lũ.

Tổ chức khôi phục sản xuất nông nghiệp, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, ưu tiên khắc phục ngay trường học, cơ sở y tế, hạ tầng điện, viễn thông để đảm bảo cho học sinh được đến trường, người dân có nơi khám chữa bệnh, thông tin liên lạc; xử lý vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau lũ.

Thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước; chủ động huy động nguồn lực của địa phương, kinh phí được trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác để khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân, khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh.

Trường hợp vượt quá khả năng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đồng thời gửi Bộ Tài chính trước ngày 5/11/2025 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Rà soát, phát hiện khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời cảnh báo, chủ động sơ tán

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng của địa phương triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 203/CĐ-TTg ngày 27/10/2025 và văn bản số 587/TB-VPCP ngày 29/10/2025, trong đó lưu ý tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để Nhân dân chủ động ứng phó, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai.

Rà soát, phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo cho người dân, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Triển khai lực lượng, phương tiện kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông, bố trí lực lượng cứu hộ, cứu nạn, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Triển khai công tác bảo vệ đê điều, hồ đập theo cấp báo động; theo dõi chặt chẽ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương chỉ đạo vận hành các hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn bảo đảm khoa học, an toàn cho công trình và góp phần giảm lũ, hạn chế ngập lụt cho hạ du.

Triển khai trực thăng hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh mỳ, sữa, hàng cứu trợ… cho người dân

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng) tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh mỳ, sữa, hàng cứu trợ,… cho người dân vùng còn bị chia cắt; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau mưa lũ

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ đối với sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau mưa lũ; chỉ đạo tổng hợp nhu cầu, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ giống cây, con để khôi phục sản xuất sau lũ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung sửa chữa, khôi phục nhanh nhất hệ thống điện, bảo đảm cấp điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; có phương án bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường, không để xảy ra thiếu hàng hoặc đầu cơ tăng giá bất hợp lý.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khẩn trương vệ sinh trường lớp, khắc phục cơ sở vật chất bị hư hại do mưa lũ; chỉ đạo việc đảm bảo trang thiết bị giảng dạy, sách vở và đồ dùng học tập cho các trường học, cơ sở giáo dục bị thiệt hại tạo điều kiện cho học sinh sớm trở lại học bình thường.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo cứu chữa người bị thương; kịp thời cung cấp đủ cơ số thuốc, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân tại những vùng bị ảnh hưởng thiên tai, hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt, xử lý môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Khắc phục nhanh các tuyến giao thông trọng yếu

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo tập trung khắc phục nhanh các tuyến giao thông trọng yếu phục vụ dân sinh và công tác vận chuyển hàng cứu trợ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tập đoàn viễn thông nhanh chóng khôi phục hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc cho sản xuất kinh doanh và dịch vụ cho nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai các chính sách giãn hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí,… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ theo quy định của pháp luật; yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm kịp thời theo đúng thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật; kịp thời xử lý ngay đề xuất hỗ trợ gạo, lương thực khi có đề xuất của địa phương.

Hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay để người dân, doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, kịp thời áp dụng các chính sách hỗ trợ lãi suất, khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục cho vay để người dân, doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh.

Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền tổ chức cập nhật thường xuyên tình hình, tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước 14 giờ hằng ngày, đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trước 17 giờ hàng ngày theo quy định.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan theo dõi sát tình hình, kịp thời triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ; các Phó Thủ tướng Chính phủ: Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng tiếp tục đi xuống hiện trường những nơi còn chia cắt, khó khăn do sạt lở, ngập lụt, nơi thiệt hại nghiêm trọng để nắm tình hình, chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi, động viên thăm hỏi người dân, các lực lượng đang làm nhiệm vụ giúp dân ứng phó với mưa lũ tại các địa phương theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.