Khi doanh nghiệp hướng về cộng đồng

Một doanh nghiệp hỗ trợ thành phố 10 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Điển hình

Công ty CP Cấp nước Huế (HueWACO) là 1 trong 10 tập thể được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội giai đoạn 2020 - 2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của tập thể HueWACO trong việc lan tỏa tinh thần nhân ái, nâng cao trách nhiệm cộng đồng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua vì người nghèo.

Theo Phó Tổng giám đốc HueWACO Trương Công Hân, Công ty không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD mà còn xác định rõ trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ với cộng đồng là tiêu chí cốt lõi của sự phát triển bền vững. “Với tinh thần đó, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động HueWACO đã tích cực hưởng ứng, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác an sinh xã hội gắn với phong trào “Vì người nghèo”, góp phần chung tay cùng thành phố lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, xây dựng một cộng đồng văn minh, nghĩa tình”, ông Hân nhấn mạnh.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn cho hơn 98,3% dân số toàn thành phố, mở rộng mạng lưới đến vùng nông thôn, miền núi, HueWACO tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng trong 5 năm qua. Nổi bật là việc thực hiện công tác an sinh xã hội gắn với hoạt động “Ngày vì người nghèo” với chương trình “Xuân yêu thương”, từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa và từ thiện xã hội. HueWACO đã trao tặng gần 4.000 phần quà với tổng giá trị gần 1,6 tỷ đồng đến các hộ nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách, các trung tâm bảo trợ xã hội và trẻ mồ côi… Ngoài ra, HueWACO phát động toàn thể CBCNV tự nguyện đóng góp vào Quỹ Tấm lòng Vàng từ năm 2012 đến nay được gần 800 triệu đồng để hỗ trợ suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, vui tết Trung thu cho bệnh nhi, mổ tim và nhận đỡ đầu nhiều cháu thiếu nhi mồ côi.

HueWACO hỗ trợ 600 triệu đồng kinh phí xóa nhà tạm cho các hộ nghèo huyện A Lưới (cũ); hỗ trợ Quỹ Xây dựng nông thôn mới tại Nam Đông 100 triệu đồng; trao tặng hơn 250 phần quà/năm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã còn nhiều khó khăn; năm 2024, ủng hộ gần 700 triệu đồng cho đồng bào phía bắc bị thiệt hại do bão lũ... Mới đây, HueWACO phát động phong trào ủng hộ người dân các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 11, kêu gọi cán bộ, công nhân viên chung tay chia sẻ, góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Lan tỏa các giá trị nhân văn

Cùng được nhận bằng khen do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tặng đợt này, bà Đinh Nhật Lệ, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế chia sẻ: Công ty gắn liền với trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, sẵn sàng sẻ chia, phát huy trách nhiệm xã hội vì nghĩa tình đồng bào, tương thân tương ái. Đồng thời, luôn đặt tinh thần nhân ái, sẻ chia và trách nhiệm xã hội vào trọng tâm trong mọi chiến lược phát triển; xem đó không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là một phần không thể thiếu trong bản sắc văn hóa DN - nơi các giá trị nhân văn được gìn giữ, phát huy và lan tỏa. Chính những giá trị nhân văn ấy sẽ là nền tảng vững chắc để DN phát triển lâu dài, bền vững và có trách nhiệm với toàn xã hội.

Trong 5 năm qua, công ty trích hơn 7,8 tỷ đồng để ủng hộ công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo tại địa phương. Công ty đã tích cực đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo; chung tay hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tổ chức những hoạt động có ý nghĩa nhân văn như: “Xuân tình nguyện”, “Nắng ấm vùng cao”, “Tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”; tặng xe đạp “Cùng em đến trường” tại vùng sâu, vùng xa khó khăn của địa phương. Công ty đang phụng dưỡng một Mẹ Việt Nam Anh hùng nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm tri ân đối với các thế hệ đi trước. Đặc biệt, hưởng ứng các giải chạy nhằm đóng góp vào Quỹ xây dựng 50 ngôi nhà thân ái của Tập đoàn Petrolimex, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định: Mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi nghĩa cử đóng góp dù nhỏ đều chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc - tiếp thêm niềm tin, nghị lực, cơ hội để người nghèo vươn lên trong cuộc sống và thể hiện rõ tinh thần phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tin rằng, với truyền thống tốt đẹp và nghĩa tình sâu đậm của người Huế, các cơ quan, đơn vị, DN, tổ chức tôn giáo, cá nhân hảo tâm sẽ tiếp tục chung tay cùng Mặt trận, lan tỏa yêu thương, giúp người nghèo có thêm mái nhà, có bữa cơm ấm, có niềm tin để bước tiếp. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ, cũng là một ngọn lửa làm ấm lòng người, một tia sáng soi rọi niềm tin trong hành trình vì cộng đồng.