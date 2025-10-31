Chi viện TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ, Công an tỉnh Quảng Trị và Công an TP. Huế phối hợp dọn dẹp vệ sinh tại khu vực Trường Đại học Y - Dược Huế

Ngay khi nước lũ bắt đầu rút từ chiều 30/10, các đơn vị đã lập tức tập trung toàn lực, phương tiện chuyên dụng, sát cánh cùng lực lượng tại chỗ, xung kích dọn dẹp vệ sinh, xử lý ô nhiễm môi trường tại các địa điểm trọng yếu. Nhiệm vụ trọng tâm được xác định rõ là tập trung hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường tại các địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề, bao gồm: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà hát Sông Hương, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, tuyến đường Lê Lợi và các địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận tại các địa điểm này, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại lấm bẩn, lội sâu trong bùn non. Lực lượng chi viện đã phát huy tối đa công năng của các phương tiện chuyên dụng. Đặc biệt, các xe bồn chứa nước của lực lượng Cảnh sát PCCC được huy động liên tục, dùng vòi rồng áp lực cao để xịt rửa, đẩy lùi bùn đất, rác thải, nhanh chóng trả lại mặt bằng sạch sẽ cho các tuyến đường và khuôn viên.

Bên cạnh sự hỗ trợ của máy móc, hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC và các đơn vị nghiệp vụ khác miệt mài dùng cuốc, xẻng, chổi để thu gom cây cối gãy đổ, khơi thông cống rãnh để lại ấn tượng sâu sắc với người dân.

Công tác được tiến hành khẩn trương với quyết tâm cao nhất là sớm đưa cuộc sống người dân trở lại ổn định và phòng ngừa dịch bệnh bùng phát sau lũ. Sự sát cánh, chi viện kịp thời, tập trung đúng vào các nhiệm vụ cấp bách của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ và Công an tỉnh Quảng Trị đã tiếp thêm sức mạnh để chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân thành phố Huế nhanh chóng khắc phục hậu quả.