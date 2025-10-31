Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại khu vực Ngọ Môn - Đại Nội Huế

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tại hiện trường

Cùng đi có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính nghe báo cáo về tình hình mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua đã khiến một số khu vực trong Đại Nội, đặc biệt quanh Ngọ Môn bị ngập, ảnh hưởng đến cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và hoạt động bảo tồn. Lực lượng chức năng, cán bộ bảo tồn và người dân đã chủ động huy động máy bơm, bao cát, vật tư chống ngập để bảo vệ các công trình, đồng thời bảo đảm an toàn cho du khách và hiện vật.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên lực lượng đang khắc phục hậu quả do mưa lũ tại Đại Nội Huế

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền thành phố và đội ngũ làm công tác bảo tồn trong việc ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại cho di sản. Đồng thời nhấn mạnh, Quần thể Di tích Cố đô Huế là Di sản Văn hóa Thế giới, nên việc bảo vệ các công trình cung đình trong điều kiện thời tiết cực đoan cần được đặt lên hàng đầu, nhất là các hạng mục về thoát nước, chống thấm, gia cố nền móng và bảo quản hiện vật.

Phó Thủ tướng đề nghị UBND thành phố Huế và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế rà soát tổng thể các khu vực dễ tổn thương do mưa lũ, xây dựng phương án ứng phó lâu dài, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp cho khu vực di sản.

Các lực lượng đang nỗ lực vệ sinh môi trường

Ông Mai Văn Chính cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung khắc phục nhanh hậu quả, vệ sinh môi trường, tiêu thoát nước, đảm bảo sớm mở cửa trở lại phục vụ khách tham quan; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Hồ Minh Thơ, trú tại số 11/129 An Dương Vương, phường An Cựu, là thương binh hạng 3/4, nạn nhân chất độc da cam.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định tặng quà, động viên ông Hồ Minh Thơ

Ngôi nhà hiện là nơi thờ tự 2 Mẹ Việt Nam anh hùng và 5 liệt sĩ, những người con của quê hương đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của ông Thơ và gia đình; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định đề nghị chính quyền phường An Cựu và các ban ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, nhất là trong thời điểm thành phố đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.