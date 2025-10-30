Giúp dân vùng núi sau lũ

"Tiếp sức" nước sạch cho người dân vùng sạt lở Khe Tre

“Tiếp sức” cho dân vùng sạt lở

Đến ngày 31/10, dấu vết trận lũ lớn vẫn còn in trên vách nhà nhiều hộ dân vùng miền núi Nam Đông, A Lưới. Thế nhưng, nhiều hộ dân bị biệt lập do sạt lở đồi, đường giao thông vẫn chưa thuận lợi ra được với vùng trung tâm do giao thông cách trở.

“Sạt lở hạ tầng ở Khe Tre là rất nghiêm trọng”, ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre nói với chúng tôi khi thông tin bước đầu thiệt hại sau mưa lũ trên địa bàn. Tại xã Khe Tre (huyện Nam Đông cũ), có khoảng 400 hộ dân bị cô lập ở thôn K4, Thanh An, Phú Mậu, Phú Hòa trong đợt lũ vừa qua, đến nay đời sống thường nhật của bà con đã trở lại bình thường, đang được chính quyền địa phương khắc phục hạ tầng để thông tuyến, tiếp ứng lương thực, nước sạch.

Bà Trần Thị Xuân, một hộ dân ở thôn Phú Hòa cho biết: Sống ở Nam Đông nhiều năm, chưa thấy năm nào lượng mưa lớn như thế. Chỉ trong mấy ngày, nước sông Khe Tre cuộn chảy đã đánh sập căn nhà bếp của gia đình. Sau đó cầu Leno, Phú Hòa cũng bị sập, sạt trôi mố cầu, những ngày đầu gần như bị cô lập hoàn toàn do hệ thống giao thông tê liệt. Cũng may nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương, tích trữ lượng thực, hỗ trợ kịp thời, sau lũ, đời sống bà con trong thôn đã nhanh chóng ổn định trở lại.

Ông Dương Thanh Phước cho biết, trong những ngày đầu gần như 400 hộ dân trên địa bàn đều bị cô lập do sạt lở đồi, các tuyến giao thông và nước ngập chia cắt. Xã đã triển khai phương án hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, vận chuyển lương thực, nước uống tiếp ứng cho người dân. Đến nay, tình trạng chia cắt sau lũ cơ bản được kết nối, nhưng người dân vẫn còn vô vàn khó khăn sau lũ, vì vậy xã tiếp tục hỗ trợ người dân nhu yếu phẩm, nước sạch.

Tại thôn Thanh An, Ka Tư đã bố trí đặt đại lý nhu yếu phẩm để người dân khó di chuyển ra trung tâm có thể tới mua. Thôn Phú Mậu cô lập dài ngày hơn thì được cung cấp gạo, mì tôm trong những ngày mưa lũ. Riêng thôn 3, Thanh An, Ka Tư - đây là vùng khó khăn về nước sạch sau lũ, xã phối hợp công ty cấp nước chở từng thùng nước lưu động tới điểm tập kết để người dân dễ dàng vận chuyển về nhà sử dụng.

Cầu Phú Hòa (Khe Tre) bị sạt lở mố sau đợt mưa lũ

Tại các xã dọc Quốc lộ 49, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn vùng A Lưới, hiện nay nhiều điểm sạt lở, tắc đường vẫn đang diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ tiếp diễn, khiến việc đi lại, lưu thông của người dân ra trung tâm còn khó khăn. Trong sáng 31/10, UBND xã A Lưới 1 đã huy động lực lượng quân sự, công an xã cùng nhiều phương tiện xe múc, xe ủi tiến hành ủi, san gạt đất đá tại tuyến đường vào thôn Pâr Ay. Chiều tối 30/10, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường vào thôn này sạt lở với khoảng 500m3 đất đá tràn xuống đường, cô lập khoảng 130 hộ dân trong thôn.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, hiện công tác khắc phục hạ tầng vẫn đang tích cực triển khai. Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, ngoài thông trở lại các tuyến đường, xã cử cán bộ về tận thôn bản nắm tình hình, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng biệt lập và huy động lực lượng ở xã, thôn cùng với người dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, khắc phục hậu quả mưa lụt, hỗ trợ người già, mất sức lao động dọn dẹp nhà cửa sau lũ.

Cần tái thiết hạ tầng

Sau mưa lũ, chính quyền các xã vùng miền núi Nam Đông, A Lưới đang tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, về lâu dài những nỗ lực khắc phục của chính quyền địa phương cũng chỉ là bước đầu do nguồn lực có hạn. Để ổn định đời sống người dân, yên tâm sản xuất, cũng như phát triển kinh tế cho các địa phương miền núi sau này, cần có sự hỗ trợ từ cấp trên để tái thiết hệ thống hạ tầng trên địa bàn.

Các lực lượng giúp dân miền núi dọn dẹp sau mưa lũ

Theo báo cáo của UBND xã Khe Tre, hiện dọc bờ sông Tả Trạch xảy ra sạt lở nghiêm trọng, bình quân từ 20-30m, có nơi sạt lở sâu vào 40m, nhiều đoạn gần sát tới nhà của người dân; một số đoạn sông chính và nhánh dọc theo tuyến Tỉnh lộ 14B đã bị xói lở, xâm thực vào đường giao thông, có nơi đến 2m và một số khu vực ven suối dọc các tuyến sông trên địa bàn xã. Ngoài ra, sạt lở làm hư hại với mức độ khác nhau 4 cây cầu chính trên địa bàn xã.

Chính quyền đang rà soát, thống kê các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét cần di dời khẩn cấp để bố trí tái định cư trên địa bàn nhằm ổn định đời sống lâu dài cho người dân. Theo kiểm tra sơ bộ cho thấy, có khoảng 27 hộ cần tái định cư bao gồm 6 hộ khu vực thác trượt, 19 hộ dân thuộc thôn 1 có nguy cơ sạt lở đồi Khe Tre và 2 hộ thôn Phú Hòa, Phú Nam đã sạt lở mất một phần nhà cửa ven sông Khe Tre. UBND xã Khe Tre cũng đề xuất thành phố đầu tư xây dựng tuyến giao thông cửa ngõ vào huyện Nam Đông (cũ). Do mưa lũ lớn, tuyến đường 14B đoạn cửa ngõ vào xã Khe Tre đi dọc theo bờ sông Tả Trạch, có những đoạn sạt lở nghiêm trọng như tại Km20+900. Về lâu dài cần thiết phải đầu tư tuyến đường này để đảm bảo giao thông đi lại, khắc phục sạt lở. Được biết, dự án này đã được UBND tỉnh (nay là thành phố) có quyết định đầu tư năm 2024, đến nay vẫn đang chờ triển khai.

Giúp dân tái thiết hạ tầng sau thiên tai ở xã A Lưới 1

Ông Dương Thanh Phước cho rằng, hiện lượng nước đổ từ đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn quan xã Khe Tre xuống các khu dân cư dọc theo tuyến khi có mưa là rất lớn, đề nghị UBND thành phố quan tâm kiến nghị với Bộ Xây dựng, Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh nghiên cứu khảo sát để đầu tư các tuyến cống thoát để gom nước từ tuyến đường cao tốc dẫn ra sông Tả Trạch, đảm bảo hạn chế xói lở đất và tránh ngập úng cục bộ các khu dân cư trên địa bàn xã.

Trên địa bàn các vị trí cầu đã bị xói lở móng, phần mố cầu và đường dẫn vào cầu, kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng quan tâm nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các cầu nói trên để có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo giao thông đi lại và an toàn công trình. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí gia cố các vị trí ngầm tràn, sửa chữa nâng cống thoát nước và hệ thống các đường vào vùng sản xuất như đường của người dân.