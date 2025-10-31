  • Huế ngày nay Online
Các điểm di tích Huế mở cửa đón khách trở lại từ ngày 31/10

HNN.VN - Sau thời gian tạm ngưng đón khách do ảnh hưởng của mưa lũ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa thông báo sẽ mở cửa trở lại các điểm tham quan thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ 8h00 ngày 31/10/2025.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện làm sạch môi trường sau lũ

Đẩy bèo, rác trước khu vực Ngọ Môn khi nước dần rút. Ảnh: TTDT 

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, ngay sau khi nước rút, các đơn vị trực thuộc đã khẩn trương triển khai công tác vệ sinh, thu dọn bùn đất, kiểm tra hệ thống điện, hạ tầng và đảm bảo an toàn cho du khách. Nhờ sự nỗ lực của lực lượng cán bộ, nhân viên, môi trường tại các điểm di tích cơ bản đã được khắc phục, sẵn sàng phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Thông báo cũng lưu ý, do ảnh hưởng của đợt lũ vừa qua, một số thiết bị máy móc và nguồn điện tại một vài điểm tham quan vẫn đang được khắc phục, trung tâm tạm thời phát hành vé dự phòng, đề nghị du khách giao lại vé tại điểm kiểm soát để cập nhật vào hệ thống quản lý.

Trước đó, trung tâm đã tạm ngưng đón khách từ trưa ngày 27/10 do tình hình ngập lụt trên địa bàn thành phố Huế.

Liên Minh
