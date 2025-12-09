Bổ nhiệm Chánh Thanh tra và Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn trao các quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Quang Huy (bên trái) và ông Hoàng Việt Cường (bên phải)

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố. Theo đó, tiếp nhận ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào công tác tại Thanh tra thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 6/12/2025.

Tiếp nhận ông Hoàng Việt Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền vào công tác tại Văn phòng UBND thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 10/12/2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng các cá nhân được tin tưởng, tín nhiệm, điều động, bổ nhiệm cương vị mới; đồng thời đánh giá cao phẩm chất, năng lực và những đóng góp trong quá trình công tác của các cá nhân. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị trên cương vị mới, các cá nhân tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; phát huy sở trường, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, góp phần xây dựng TP. Huế xanh, sáng, hiện đại, phồn vinh hơn nữa.

Tân Chánh Văn phòng UBND thành phố Hoàng Việt Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo UBND thành phố đã quan tâm, tin tưởng giao trọng trách. Ông Hoàng Việt Cường khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, nâng cao năng lực; phát huy tinh thần trách nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết, cùng tập thể cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng đoàn kết, vững mạnh và đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.