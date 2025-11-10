  • Huế ngày nay Online
Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Huế

HNN.VN - Chiều 11/11, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về chỉ định ông Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Trung (bên phải). Ảnh: LÊ SÁU

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đã trao Quyết định, chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Trung; Đảng ủy Quân sự thành phố cũng tặng hoa chúc mừng Tân Bí thư Đảng ủy của đơn vị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giao trọng trách Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố. Trên cương vị được giao, ông Nguyễn Đình Trung hứa sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, phát huy truyền thống đoàn kết, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố Huế phát triển, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế.

BÌNH SÁU
