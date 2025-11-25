Bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung đối với BSCKII. Nguyễn Đăng Nguyên

Lãnh đạo Bộ Y tế và UBND TP. Huế trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai cán bộ vừa được bổ nhiệm

Tham dự hội nghị có GS.TS.Trần Văn Thuấn, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế cùng đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế đã công bố các quyết định quan trọng liên quan đến công tác nhân sự của Trung tâm. Theo đó, căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-BYT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức vụ quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký ban hành quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm đối với BSCKII. Nguyễn Đăng Nguyên; đồng thời bổ nhiệm BSCKI. Nguyễn Quốc Phương giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm. Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của công tác cán bộ trong bối cảnh ngành pháp y tâm thần đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chuyên môn và sự chuẩn hóa trong hoạt động giám định.

“Đây không chỉ là một sự kiện nhân sự đơn thuần mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển, củng cố niềm tin và khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống pháp y tâm thần ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân,” Thứ trưởng Trần Văn Thuấn khẳng định.

Theo Thứ trưởng, pháp y tâm thần là lĩnh vực đặc thù, mang tính giao thoa giữa y học, pháp luật và an sinh xã hội; mỗi kết luận giám định không chỉ là sản phẩm chuyên môn thuần túy mà còn là căn cứ pháp lý quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền con người, sự công bằng của quá trình tố tụng và trật tự an toàn xã hội. Do đó, yêu cầu về tính độc lập, khách quan và chuẩn xác tuyệt đối luôn được đặt lên hàng đầu.

Thứ trưởng đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy những thành tựu thời gian qua, kiên định nguyên tắc công bằng và chuẩn xác trong mọi hoạt động giám định. Bên cạnh đó, cần chú trọng chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ giám định viên; đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng thực chất, tiến tới số hóa toàn bộ quy trình giám định, quản lý và lưu trữ hồ sơ điện tử bảo mật cao nhằm nâng hiệu quả hoạt động…

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế, đồng thời cam kết nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lý và chuyên môn, đáp ứng kỳ vọng của ngành và xã hội. Với bộ máy lãnh đạo được kiện toàn, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị đầu ngành của khu vực, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ giám định pháp y tâm thần, phục vụ công tác điều tra, xét xử và bảo đảm công lý.