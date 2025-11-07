Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định chủ trì hội nghị và trao quyết định bổ nhiệm.

Cùng tham dự còn có các UVTV Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương.

Theo quyết định được công bố, Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm ông Trương Phước Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND thành phố Huế.

Thời gian bổ nhiệm ông Trương Phước Tuấn là 5 năm (từ ngày 7/11/2025 đến ngày 6/11/2030), lương và phụ cấp chức vụ được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định ghi nhận và đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm công tác của ông Trương Phước Tuấn trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, ông Tuấn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và phát triển quỹ đất trên địa bàn thành phố.

Ông Trương Phước Tuấn bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo thành phố tin tưởng, giao trọng trách mới. Đồng thời, cam kết sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công việc; phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị liên quan nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.