Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết các đơn vị trước thời khắc Giao thừa

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung thăm và chúc Tết Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Trong không khí rộn ràng chào đón thời khắc chuyển giao năm mới Bính Ngọ 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã đến thăm, chúc Tết và động viên các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ đêm Giao thừa, bảo đảm thông tin liên lạc, điện, nước thông suốt và an toàn.

Cùng đi có UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng; UVTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Điểm đến đầu tiên là Báo và Đài Phát thanh, Truyền hình Huế. Tại đây, Bí thư Thành ủy ghi nhận, biểu dương nỗ lực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã không quản ngày đêm, kịp thời thông tin, tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và phản ánh sinh động nhịp sống thành phố những ngày Tết.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, cơ quan báo chí thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện; phát huy vai trò tiên phong trong định hướng thông tin, chủ động đi trước một bước nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội. Báo chí phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó giúp lãnh đạo thành phố có thêm cơ sở thực tiễn trong chỉ đạo, điều hành.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Huế. Gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng, Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần trực 24/24 giờ của ngành điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố chúc Tết Công ty Điện lực Huế

Đồng chí Nguyễn Đình Trung ghi nhận sự chủ động, linh hoạt của đơn vị trong xử lý sự cố, nhất là trong các đợt mưa lũ; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, khi nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng lớn, công ty cần tiếp tục đầu tư, hiện đại hóa lưới điện, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng. Cùng với đó, quan tâm công tác xây dựng Đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong các phong trào thi đua.

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế, kết nối trực tuyến với các đồn Biên phòng đóng quân trên tuyến biên giới và vùng biển, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung gửi lời thăm hỏi ân cần đến cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đồng chí khẳng định, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, giữ bình yên cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong công tác trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo đời sống Nhân dân với mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”. Bước vào năm mới, đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng vũ trang với các cơ quan, đơn vị và địa phương, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, biển đảo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cùng lãnh đạo thành phố chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Huế

Đoàn cũng đến thăm, chúc Tết cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Huế đang trực vận hành hệ thống cấp nước. Ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của đơn vị trong việc bảo đảm nguồn nước sạch liên tục, an toàn cho người dân trong dịp cao điểm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị công ty tăng cường kiểm soát chất lượng nước, chủ động phương án dự phòng, không để xảy ra gián đoạn; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Tại các điểm đến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình; bày tỏ tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và quyết tâm cao, các cơ quan, đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng Huế ngày càng “xanh - thông minh - giàu bản sắc”.

Trước thời khắc Giao thừa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn đã đến thăm, chúc Tết, động viên các lực lượng, đơn vị làm nhiệm vụ trên địa bàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn chúc Tết Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Huế

Tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Huế, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm vui Xuân, đón Tết an toàn cho Nhân dân, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị lực lượng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đến thăm Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới đến đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ. Đánh giá cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc men, trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó các tình huống cấp cứu, không để bị động, bất ngờ trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn tặng quà Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận nỗ lực của cán bộ, công nhân, người lao động trong duy trì vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chỉnh trang đô thị, góp phần giữ gìn cảnh quan thành phố xanh - sạch - sáng. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm môi trường đô thị khang trang, sạch đẹp phục vụ Nhân dân và du khách trong những ngày đầu năm mới.

Đặc biệt, trong đêm Giao thừa, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã trực tiếp đến thăm, động viên công nhân vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ trên các tuyến đường trung tâm. Tại hiện trường thu gom rác sau các hoạt động vui Xuân, đón Tết của người dân, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ân cần thăm hỏi điều kiện làm việc, đời sống của người lao động; ghi nhận và biểu dương tinh thần tận tụy, thầm lặng của đội ngũ công nhân đã hy sinh thời khắc sum họp bên gia đình để giữ gìn môi trường đô thị sạch đẹp.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, chính sự nỗ lực của lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đã góp phần quan trọng tạo dựng diện mạo thành phố văn minh, bảo đảm cho Nhân dân và du khách được đón giao thừa trong không gian xanh - sạch - an toàn; đồng thời chúc toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động năm mới sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng thời điểm, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế đã đến thăm, chúc Tết và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trực Tết trên địa bàn thành phố.

Đến thăm lực lượng vệ sinh môi trường đang làm nhiệm vụ tại khu vực Chợ đầu mối Phú Hậu, đồng chí ân cần thăm hỏi đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân; biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự cần mẫn, bền bỉ trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị sạch đẹp, nhất là trong dịp Tết khi khối lượng công việc tăng cao.

Chia sẻ đây là công việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với diện mạo thành phố, đồng chí Nguyễn Chí Tài mong muốn mỗi công nhân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng Huế ngày càng văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách, bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế thăm, chúc Tết đội ngũ y ,bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2

Tại Bệnh viện Trung ương Huế - Cơ sở 2, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã thăm hỏi tình hình tổ chức trực cấp cứu, công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết, gửi lời chúc mừng năm mới tới đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế. Đồng chí ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, hết lòng vì người bệnh của tập thể đơn vị trong những ngày cao điểm, đặc biệt khi bệnh viện đang điều trị cho khoảng 300 bệnh nhân nội trú, nhiều trường hợp nặng phải theo dõi sát sao 24/24 giờ.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị thông suốt trong thời khắc mọi nhà sum họp đón Xuân, đồng chí đề nghị bệnh viện tiếp tục chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, thuốc men, trang thiết bị; chủ động các phương án xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm chăm sóc sức khỏe Nhân dân an toàn, chu đáo trong những ngày đầu năm mới, đồng thời quan tâm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần để người bệnh và người nhà vẫn cảm nhận được không khí mùa Xuân ngay tại bệnh viện.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài tặng quà Tết đến Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an TP. Huế

Tại Phòng Cảnh sát Cơ động - Công an TP. Huế, đồng chí Nguyễn Chí Tài đã gửi lời chúc mừng năm mới, động viên cán bộ, chiến sĩ đang ứng trực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc trong công tác nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ gìn bình yên cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh, đồng chí căn dặn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phối hợp với các lực lượng khác xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước đó, UVTV Thành ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Nguyễn Quang Tuấn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần cấp nước Huế đang túc trực tại Nhà máy nước Vạn Niên và công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế đang làm nhiệm tại các tuyến đường.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Nguyễn Quang Tuấn chúc Tết cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần cấp nước Huế

Tại mỗi điểm thăm, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Nguyễn Quang Tuấn đánh giá cao tinh thần làm việc, hoàn thành các kế hoạch đề ra. Đặc biệt trong năm cũ 2025, dù đối mặt rất nhiều khó khăn, trong đó phải kể đến những đợt mưa lũ nhưng từ lãnh đạo cho đến đội ngũ cán bộ, công nhân viên của 2 công ty đã luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đảm bảo cấp nước cho người dân và dọn dẹp vệ sinh môi trường sạch sẽ.

Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn cũng ghi nhận tinh thần ứng trực, đảm bảo cấp nước cho bà con nhân dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Công ty Cổ phần cấp nước Huế cũng như tinh thần làm việc, đảm bảo vệ sinh môi trường của công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Nguyễn Quang Tuấn tặng quà cho công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế đang làm việc trong đêm 29 Tết

Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Nguyễn Quang Tuấn đến thăm lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại các điểm như cầu vượt Thủy Dương, cầu Dã Viên. Tại mỗi điểm, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn đánh giá cao tinh thần làm việc, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự của cán bộ, chiến sĩ để người dân vui xuân, đón Tết.

Trước thời khắc đón Giao thừa Xuân Bính Ngọ, UVTV Thành ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình đã đến thăm, động viên lực lượng của Viettel thành phố tại trạm phát sóng di động 5G đặt tại Nghinh Lương Đình, Huế.

P hó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình động viên lực lượng của Viettel làm nhiệm vụ đêm Giao thừa

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, nhân viên Viettel, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong việc bảo đảm hạ tầng viễn thông, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ người dân, du khách và công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố trong dịp Tết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Viettel tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần cùng thành phố xây dựng hệ thống hạ tầng số ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Cũng trong tối 29 Tết, UVTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 (PTKV1) - Hương Trà (Bộ CHQS TP. Huế), Phòng PCCC & CNCH (Công an TP. Huế) và lực lượng Cảnh sát giao thông tại chốt cầu Phú Xuân.

Báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 1 - Hương Trà thông tin, mặc dù mới được thành lập, địa bàn rộng với 20 xã, phường, điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ CHQS thành phố cùng tinh thần đoàn kết, thống nhất, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 1 - Hương Trà đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chỉ huy PTKV 1 - Hương Trà đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hướng dẫn, giúp đỡ Ban CHQS các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ, công tác tuyển quân năm 2026, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tặng quà Tết đến Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hương Trà

Đối với các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thông qua Chương trình “Tết thắm tình quân dân”, “Bánh chưng xanh”, từ đầu tháng 2 đến nay, Ban Chỉ huy PTKV 1 - Hương Trà phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức thăm nhiều đợt hỏi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, bà con đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ chiến sĩ khó khăn…

Ngoài các hoạt động ý nghĩa, thiết thực trên, để đón Tết cổ truyền vui vẻ, an toàn, Ban Chỉ huy PTKV 1 đã tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng để nắm bắt tình hình tại 20 xã, phường; sẵn sàng lực lượng, cơ động xử lý tình huống khi có lệnh của cấp trên…

Đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động an sinh, “uống nước nhớ nguồn” của Ban Chỉ huy PTKV 1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh gửi tới cán bộ, chiến sĩ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, đón Tết cổ truyền vui vẻ, mạnh khỏe; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đến thăm Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những kết quả nổi bật mà tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đã đạt được.

Gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, bản lĩnh, vì bình yên cuộc sống của Nhân dân.

“Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là thời điểm nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh, vui chơi… của người dân tăng cao, dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó trước mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm an toàn PCCC & CNCH để phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh trao đổi với lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt cầu Phú Xuân

Sau đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã đến thăm, động viên lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại chốt cầu Phú Xuân. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lực lượng chức năng chủ động xây dựng phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ chức phân luồng khoa học, hợp lý để phục vụ người dân đi lại, xem bắn pháo hoa thuận tiện; đồng thời hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương đã đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, UBND xã và động viên một số đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa ở xã Chân Mây - Lăng Cô: Công an, quân đội, biên phòng.

Đồng chí Phan Quý Phương đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Chân Mây - Lăng Cô trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng, thành phố nói chung. Mặc dù thời gian đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn có những khó khăn nhưng những kết quả đạt được sẽ tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đặc biệt là đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số mà Trung ương và thành phố đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương thăm, chúc Tết Đảng ủy, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong công tác chuẩn bị, cũng như việc tổ chức trực, làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng, rà soát công việc theo chức năng, nhiệm vụ để đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Mong muốn bước sang năm mới, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã tiếp tục lãnh, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang đến thăm, động viên các đơn vị y tế đang làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Tại Trung tâm Cấp cứu 115, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận tinh thần nỗ lực, vượt khó và tận tụy của đội ngũ y bác sĩ, viên chức trong công tác cấp cứu, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Trước thềm năm mới 2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế trao quà, gửi lời chúc sức khỏe, mong tập thể trung tâm sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang (thứ 6 từ trái sang) thăm, tặng quà động viên đội ngũ y, bác sĩ tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế

Tiếp đó, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang đã thăm hỏi, động viên đội ngũ y bác sĩ ứng trực và ân cần chúc Tết các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Trong buổi gặp gỡ lãnh đạo bệnh viện, đồng chí đánh giá cao vai trò, vị thế của bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh chất lượng cao. Đồng thời, đề nghị tập thể lãnh đạo, y bác sĩ bệnh viện tiếp tục chú trọng nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ, quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên y tế.