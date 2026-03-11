Đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử

Tăng cường kiểm tra hệ thống lưới điện tại các điểm bầu cử

Theo quy định, thành phố Huế đã thành lập 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 14 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố; 228 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, phường và 676 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu, trong đó có 15 khu vực bỏ phiếu riêng tại các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở y tế... Tất cả các địa điểm này đã được PC Huế thống kê, phân loại theo từng khu vực quản lý để tiến hành kiểm tra hệ thống lưới điện, đánh giá phụ tải và xây dựng phương án cấp điện phù hợp.

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế cho biết, để đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ công tác bầu cử, PC Huế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện, đặc biệt là các tuyến cấp điện cho khu vực bỏ phiếu, trụ sở các ban bầu cử. Các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện được phát hiện đã được khắc phục kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, các đội quản lý điện khu vực được bố trí lực lượng trực vận hành và trực xử lý sự cố 24/24 giờ, tổ chức theo nhóm, cụm bầu cử để có thể di chuyển nhanh chóng đến vị trí cần xử lý khi có tình huống phát sinh. Các phương tiện, thiết bị, máy phát điện dự phòng cũng được chuẩn bị sẵn sàng nhằm kịp thời cấp điện trở lại cho các điểm ưu tiên nếu xảy ra sự cố.

Kiểm tra từng chi tiết thiết bị điện tại điểm bầu cử, tuyệt đối không để xảy ra sự cố

PC Huế không bố trí lịch cắt điện công tác trên địa bàn thành phố từ ngày 14 đến 16/3/2026; đồng thời tổ chức tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110kV quan trọng để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định trong suốt thời gian diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này.

Song song với đó, nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đã được triển khai như rà soát các đường dây trung áp và máy biến áp có nguy cơ quá tải để thực hiện hoán chuyển, nâng dung lượng; tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất lưới điện; phát quang hành lang tuyến; vệ sinh thiết bị; bảo dưỡng hệ thống đóng cắt và điều khiển giám sát SCADA nhằm đảm bảo vận hành linh hoạt, an toàn.

PC Huế cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện và nhiên liệu phục vụ công tác xử lý sự cố. Các máy phát điện lưu động công suất 100kVA, 250kVA và 550kVA cùng nhiều máy phát điện công suất nhỏ, máy biến áp lưu động cũng được kiểm tra, sẵn sàng huy động khi cần thiết để cấp điện cho các phụ tải ưu tiên và các điểm bầu cử.