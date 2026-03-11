Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 63, ra ngày 12/3

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 63





Với sự chuẩn bị khẩn trương, đồng bộ và bài bản, TP. Huế đang sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Thanh Bình thông tin: Trong giai đoạn nước rút hiện nay, thành phố tập trung vào các nội dung quan trọng. Trước hết là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các bước chuẩn bị bầu cử tại cơ sở. Ủy ban bầu cử thành phố đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí trong Ủy ban bầu cử phụ trách địa bàn trực tiếp kiểm tra tại các xã, phường. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố; rà soát tiến độ thực hiện các bước theo đúng quy trình, quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Một nội dung rất quan trọng là việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri. Đây là khâu có ý nghĩa quyết định để bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Các địa phương đang tiếp tục rà soát kỹ, cập nhật thông tin để bảo đảm danh sách cử tri chính xác, đầy đủ, không bỏ sót và cũng không trùng lặp. Cùng với đó, danh sách những người ứng cử và chương trình hành động của các ứng cử viên cũng được niêm yết công khai theo đúng quy định để cử tri thuận tiện theo dõi. Đặc biệt, thành phố cũng chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử, nhằm tạo môi trường ổn định để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật và thành công….

Cùng mạch thông tin này, tác giả Từ Ân có bài Để không ai đứng ngoài Ngày hội dân chủ; tác giả Bùi Ngọc Long có bài Bầu cử & quyền công dân

Từ di sản cộng đồng đến tầm nhìn hướng biển là một bài viết thể hiện góc nhìn của tác giả Phan Thanh Hải. Thông qua câu chuyện về lễ cầu ngư “tam niên đáo lệ” của làng Thai Dương được tổ chức vào mỗi độ tháng Giêng trên cửa biển Thuận An, tác giả mở rộng góc nhìn xa hơn với không gian Thuận An đang được định vị là hướng mở ra biển của Huế, nơi phát triển du lịch biển, kinh tế dịch vụ, đô thị sinh thái.

“Nhưng để sự phát triển ấy có bản sắc và bền vững, yếu tố cốt lõi vẫn là văn hóa cộng đồng. Lễ Cầu ngư chính là nền tảng để hình thành các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với đời sống ngư dân, là chất liệu để xây dựng thương hiệu văn hóa biển của Huế, và quan trọng hơn, là môi trường nuôi dưỡng hệ giá trị con người. Bởi trong chiều sâu của lễ hội này là những phẩm chất rất cần cho một đô thị trong kỷ nguyên mới: tinh thần cố kết cộng đồng, ý thức thích ứng với môi trường tự nhiên, đạo lý tri ân nguồn cội và niềm tin vào tương lai”, tác giả Phan Thanh Hải bày tỏ quan điểm.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các bài viết hấp dẫn khác đang đón chờ bạn đọc, như: Nơi chốn của Huế (Nguyễn Quân); Gầy dựng hiệu quả du lịch bền vững từ các kỳ nghỉ (Hữu Phúc); Níu giữ nghề xưa (Ngọc Hà); Gặp Cuba giữa lòng Orlando (Phan Quốc Vinh); Cầu thủ người Quảng ở Huế (Phi Tân); 90 mùa xuân, 90 tác phẩm (Nguyễn Khắc Phê); Thơm hương hành Hương An (Đức Quang)…

