Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hùng làm Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Huế

Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Duy Giảng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cá nhân được bổ nhiệm

Tham dự có Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Duy Giảng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài; các UVTV Thành ủy: Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Theo đó, ông Nguyễn Tiến Hùng, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng trị được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện KSND TP. Huế, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 20/11/2025. Cùng với đó, ông Nguyễn Trường, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng trị được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện KSND TP. Huế, thời hạn được bổ nhiệm kể từ ngày 20/11/2025 cho đến khi nghỉ hưu.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài tặng hoa chúc mừng Viện trưởng Viện KSND Nguyễn Tiến Hùng (bên trái) và Phó Viện trưởng Viện KSND Nguyễn Trường (bên phải)

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Duy Giảng mong muốn trên cương vị mới, ông Nguyễn Tiến Hùng và toàn thể cán bộ, công chức Viện KSND TP. Huế đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong công tác chuyên môn; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành KSND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm về kinh tế, chức vụ, góp phần vào công cuộc cải cách tư pháp, ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Viện trưởng Viện KSND TP. Huế Nguyễn Tiến Hùng hứa sẽ mang hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chung sức, đồng lòng cùng tập thể Viện KSND thành phố đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng một tập thể đổi mới, sáng tạo để cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lãnh đạo Viện KSND Tối cao, Thành ủy đã tin tưởng giao phó, chung tay xây dựng ngành KSND thành phố ngày càng vững mạnh.

Được biết, ông Nguyễn Tiến Hùng được điều động bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện KSND thành phố Huế thay ông Hồ Thanh Hải, người sẽ được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện KSND tỉnh Quảng Trị vào chiều 21/11/2025.