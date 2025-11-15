Đồng chí Phan Thiên Định được điều động, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tham dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Thiên Định

Về phía đại biểu thành phố Huế có đồng chí Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Về phía đại biểu tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo quyết định số 2526-QĐNS/TW ngày 14/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, chỉ định đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế chúc mừng đồng chí Phan Thiên Định

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, Trung ương đã bố trí một số chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương, trong đó có chức danh Chủ tịch UBND tỉnh; đây cũng là bước quan trọng trong triển khai công tác cán bộ.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang bày tỏ: Đồng chí Phan Thiên Định trưởng thành từ cơ sở và đã trải qua nhiều vị trí công tác, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; quyết tâm, quyết liệt, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Phan Thiên Định - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh sẽ phát huy năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đề nghị các Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng hành để đồng chí Phan Thiên Định hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030, góp phần xây dựng tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang cũng yêu cầu, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẩn trương triển khai ngay chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, chủ động triển khai các mũi đột phá. Đồng thời sớm ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành; triển khai bố trí sắp xếp cán bộ sau đại hội đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng quy trình quy định. Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chỉ đạo của trung ương trong giai đoạn mới của đất nước.

Đồng chí Phan Thiên Định phát biểu nhận nhiệm vụ

Liên quan đến vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ thẩm quyền gắn với kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không bỏ trống nhiệm vụ; sắp xếp thôn, tổ dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo hướng bám sát cơ sở, bám sát Nhân dân...

Đồng chí Hoàng Đăng Quang bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống văn hóa cách mạng, đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, xây dựng tỉnh trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phan Thiên Định - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng phân công, giao nhiệm vụ, trọng trách mới tại tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Huế đã đồng hành, ủng hộ để bản thân trưởng thành và cống hiến.

Đồng chí Phan Thiên Định khẳng định, bản thân sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết để cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững thời gian tới.

Đồng chí Phan Thiên Định mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.