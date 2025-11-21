Bà Phan Thùy Dương được bổ nhiệm chức Trưởng Thi hành án dân sự TP. Huế

Cục trưởng Cục quản lý THADS Nguyễn Thắng Lợi và UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phan Xuân Toàn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bà Phan Thùy Dương

Theo quyết định công bố, bà Phan Thùy Dương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Huế (hiện đang biệt phái thực hiện nhiệm vụ Quyền Trưởng THADS TP. Huế) được tiếp nhận đến công tác tại THADS thành phố Huế, kể từ ngày 20/11/2025 và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng THADS thành phố. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.

Phát biểu tại buổi công bố, Cục trưởng Cục quản lý THADS Nguyễn Thắng Lợi đề nghị bà Phan Thùy Dương tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Nghiên cứu, nắm bắt kỹ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý THADS về công tác THADS, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để lãnh đạo, điều hành hoạt động của cơ quan THADS, các Phòng chuyên môn, Phòng THADS khu vực trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Nhất là cần quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bám sát chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tặng hoa chúc mừng bà Phan Thùy Dương

Với trọng trách được giao, bà Phan Thùy Dương cam kết dành toàn bộ trí lực cho nhiệm vụ xây dựng phát triển của ngành THADS và của địa phương. Cùng với tập thể THADS thành phố Huế đoàn kết, thống nhất thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm cá nhân kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể, tính năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân để THADS thành phố Huế ngày càng phát triển.

Dịp này, đoàn công tác Cục quản lý THADS đã trao số tiền ủng hộ 100 triệu đồng cho THADS thành phố Huế hỗ trợ cán bộ, công chức, người lao động bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.