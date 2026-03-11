Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang (bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở phường An Cựu

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, an ninh trật tự và các điều kiện phục vụ liên quan đến ngày bầu cử.

Qua kiểm tra, hầu hết các khu vực bỏ phiếu đều hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu. Các điều kiện phục vụ bầu cử như hòm phiếu, tài liệu cùng cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Đồng thời, đã hoàn thành việc trang trí và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, an toàn và đúng quy định.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu tăng cường công tác vệ sinh

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị bầu cử. Đồng thời lưu ý, lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử cần hướng dẫn đầy đủ, chu đáo cho cử tri về thể lệ bầu cử, cách ghi phiếu đúng quy định nhằm bảo đảm tính hợp lệ của phiếu bầu. Tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; thông tin rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu cũng như danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong suốt quá trình bầu cử; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo đúng mốc thời gian quy định, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, các đơn vị bầu cử cần quan tâm hơn đến công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực bầu cử nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp trên khắp các tuyến phố. Song song với việc phát động công tác vệ sinh môi trường, các phường cũng cần quyết liệt trong công tác xử phạt về các hành vi vi phạm về xả rác trái quy định.