Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Thi hành án dân sự thành phố

Phó Cục trưởng Cục Quản lý THADS Phan Huy Hiếu (bên phải) trao quyết định đến ông Lê Ngọc Anh

Tham dự hội nghị có ông Phan Huy Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý THADS; ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ thuộc Cục Quản lý THADS đã công bố quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng THADS thành phố Huế. Theo đó, ông Lê Ngọc Anh, Trưởng phòng THADS khu vực 1 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng THADS thành phố Huế.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý THADS Phan Huy Hiếu chúc mừng ông Lê Ngọc Anh được tin tưởng giao trọng trách mới; đồng thời nhấn mạnh, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn. Phó Cục trưởng Cục Quản lý THADS đề nghị trên cương vị mới, ông Lê Ngọc Anh tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, giữ vững đoàn kết nội bộ, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng THADS thành phố Lê Ngọc Anh bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Cục Quản lý THADS và lãnh đạo thành phố Huế. Đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; cùng tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất, thực hiện hiệu quả công tác THADS, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.