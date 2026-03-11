Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố trình bày nhiều tờ trình quan trọng để Ban Chấp hành thảo luận và cho ý kiến, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện các quy chế và chương trình công tác của nhiệm kỳ mới. Cụ thể, hội nghị xem xét, thông qua quy chế làm việc của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố khóa XVI; Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra; phân công nhiệm vụ đối với các Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành…

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi nhiều nội dung liên quan đến việc đổi mới phương thức hoạt động công đoàn trong bối cảnh tổ chức bộ máy hành chính đang được sắp xếp, tinh gọn và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường bám cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, nhất là DN có vốn đầu tư nước ngoài; kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng kiến nghị tổ chức công đoàn tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể; đồng hành cùng DN ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.