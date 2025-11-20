Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung trực tiếp trả lời, làm rõ từng phản ánh của người dân

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung thăm hỏi, trò chuyện cùng người dân

Cùng tham dự có UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân; đại diện lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.

Tại buổi tiếp dân, người dân đã khiếu nại các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi trong việc đăng ký chứng nhận sử dụng đất; hỗ trợ đất bị thu hồi do ảnh hưởng của dự án Thủy điện A Lưới được đổi đất nhưng không có nước để canh tác; đất sản xuất, nhà ở khu tái định cư bị ngập nước; chậm bồi thường trong công tác giải phóng mặt bằng; hỗ trợ giải phóng đất sản xuất bị vùi lấp do mưa bão; giao đất rừng cho người dân sản xuất và một số vấn đề dân sinh khác.

Đại diện lãnh đạo địa phương đã báo cáo quá trình tiếp nhận, giải quyết các ý kiến của người dân; nêu những khó khăn, vướng mắc, cơ sở pháp lý, thẩm quyền giải quyết; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm xử lý dứt điểm kiến nghị của người dân trong thời gian sớm nhất.

Qua lắng nghe các ý kiến người dân; đại diện địa phương báo cáo quá trình tiếp nhận, giải quyết, chia sẻ với những vướng mắc trong kiến nghị của người dân, Bí thư Thành ủy đã trực tiếp trả lời, làm rõ từng phản ánh của công dân.

Người dân phản ảnh ý kiến

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan; rà soát các nội dung, những khó khăn vướng mắc, đề xuất các phương án giải quyết đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của người dân. Liên quan đến vấn đề ngập lụt của các hộ dân bị ảnh hưởng do dự án Thủy điện A Lưới giao xã khảo sát, đánh giá thực tế; trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp mới xem xét hỗ trợ cho các hộ dân. Về diện tích đất không canh tác được do không có nước, giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu giải quyết; về hỗ trợ vay vốn sản xuất đề nghị xã làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, giải quyết sớm cho người dân…

“Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của xã, đề nghị lãnh đạo xã tiếp tục chỉ đạo, triển khai sớm. Những vấn đề thuộc thẩm quyền UBND thành phố, đề nghị Văn phòng Thành ủy tham mưu để hồi đáp cho dân”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh thêm.

Bí thư Thành ủy mong muốn người dân tiếp tục chia sẻ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết, cũng như tiếp tục ủng hộ các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vì sự phát triển của thành phố.