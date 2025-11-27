Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 48, ra ngày 27/11

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 48

Với tinh thần “Chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng thành phố Huế phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc”, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung nêu rõ:

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng lớn thành các nhiệm vụ, dự án, chương trình trọng điểm cụ thể và giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố đã xác định… Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động là một nhiệm vụ khẩn trương, cấp bách, là thời cơ quan trọng trong thời điểm này, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết hằng năm, hằng quý, hằng tháng và chuyên đề để tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị, nhất là phải triển khai kịp thời, linh hoạt, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, nhấn mạnh: Với cương vị là người đứng đầu thành phố, điều tôi trăn trở và mong muốn nhất là làm sao có thể cùng với Đảng bộ và chính quyền lãnh đạo, xây dựng và đưa thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân. Vì vậy, tôi muốn gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố một thông điệp chung: Giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng vẻ vang; giữ gìn, lan tỏa những giá trị đặc sắc, riêng có của văn hóa Huế, con người Huế; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên; chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt để cùng nhau thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, xây dựng Huế phát triển xứng tầm vị thế và tầm vóc của một đô thị trực thuộc Trung ương... Đặc biệt, tôi mong nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân Huế cả trong và ngoài nước, của những người yêu Huế và cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, để cùng nhau tạo bước đột phá, tạo sức bật mới cho sự phát triển, đi lên của thành phố trong giai đoạn mới, cùng với sự phát triển chung của đất nước, dân tộc.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn như: Kỹ năng sinh tồn (Nhật Nguyên); Lại nghĩ về “Mai vàng trước ngõ” (Bùi Ngọc Long); Hướng nghiệp và khát vọng Kinh đô ẩm thực Huế (Phan Quốc Vinh); Người được xướng tên tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2025 (Bạch Châu); Sống không rác - Sống bền vững (An Cơ); Viết lên giai điệu của riêng mình (Phước Châu); Văn hóa vùng lụt (Đan Duy); Dấu bùn non (Xuân An); Nhiếp ảnh gia 9x (Phi Tân); Tích tắc ký ức (Nguyễn Đình Ánh); Những cái khó từ Đại hội Thể dục thể thao Huế (Hàn Đăng); Top 5 ứng cử viên chức vô địch Worldcup 2026 (Nhật Huy); Di tích Huế ngày mưa (Lê Huy Hoàng Hải)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 48, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 30/11.