Bắt 3 đối tượng trộm thép trên công trình cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Thi hành lệnh bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng. Ảnh: T.H

Theo đó, điều tra viên bố trí tại Công an xã Khe Tre đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đối với Trần T. (sinh năm 2000) và Trần Văn P. (sinh năm 2007) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thúc B. (sinh năm 2002) về tội “Trộm cắp tài sản” (cả 3 cùng trú tại phường Thanh Thủy).

Trước đó, vào rạng sáng ngày 23 và 25/9, nhóm đối tượng trên đã sử dụng xe ô tô tải di chuyển từ phường Thanh Thủy lên cao tốc La Sơn - Hòa Liên nhằm vào các công trình đang xây dựng trên tuyến để trộm cắp vật tư của các đơn vị thi công. Khi đến khu vực cầu Cây Xoài tại Km15+558, lợi dụng không có người trông coi, các đối tượng lén lút lấy trộm sắt thép, vật tư phục vụ thi công và vận chuyển khỏi hiện trường nhằm tiêu thụ.

Qua công tác nắm tình hình, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Khe Tre đã nhanh chóng xác minh, làm rõ toàn bộ nhóm đối tượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.