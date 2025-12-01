  • Huế ngày nay Online
Đảng ủy Quân sự thành phố:

Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026

HNN.VN - Chiều 5/12, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị nhằm thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026. Tham dự có Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn.

 Tại hội nghị 

Năm 2025, Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng của trên và thực tiễn của đơn vị, địa phương; tập trung tham mưu và lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ, có chiều sâu, toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ - cứu nạn, xây dựng khu vực phòng thủ; đã huy động hơn 100.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân và hơn 1.800 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu nạn cứu hộ. Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh có nhiều chuyển biến. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, tổ chức, cán bộ và các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hiệu quả…

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2026 với phương hướng: Quán triệt sâu sắc, toàn diện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự nhiệm kỳ 2025-2030; bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ trên giao; tích cực, chủ động trong công tác phối hợp, tham mưu cho Quân khu, Bộ Tư lệnh Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố; xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Năm 2026, Đảng ủy Quân sự thành phố xác định khâu đột phá: “Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; tăng cường giáo dục, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật, pháp luật; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp”.

THÁI BÌNH
