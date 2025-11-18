Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Bí thư Thành ủy thăm và chúc mừng tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Sau gần 70 năm xây dựng và phát triển, Đại học Huế khẳng định vị thế là đại học đa ngành hàng đầu miền Trung với hơn 150 ngành đào tạo, hệ thống kiểm định chất lượng mở rộng, nhiều chương trình đạt chuẩn quốc tế. Đội ngũ viên chức hiện có hơn 3.500 người, trong đó có trên 1.000 tiến sĩ, nhiều nhà khoa học đạt giải thưởng danh giá như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Kovalevskaia, L’Oréal-UNESCO… Đơn vị cũng mở rộng hợp tác quốc tế với gần 200 biên bản ghi nhớ, thứ hạng QS-Asia vươn lên vị trí 348 năm 2025, đóng góp ngày càng lớn cho khoa học - công nghệ và phát triển khu vực.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận những thông tin và kết quả nổi bật mà Đại học Huế đã đạt được thời gian qua. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và mới nhất là Nghị quyết 17 của Đảng bộ thành phố đều xác định mục tiêu xây dựng Huế trở thành thành phố “xanh - thông minh - bản sắc”; trong đó, vai trò của Đại học Huế là rất quan trọng. Trong thời gian tới, hai bên sẽ có các cuộc làm việc sâu hơn nhằm tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp căn cơ để triển khai hiệu quả các mục tiêu chiến lược. Bí thư Thành ủy mong muốn Đại học Huế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của thành phố.

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung chúc mừng và biểu dương những thành tựu nổi bật của ngành trong năm học 2024-2025. Các kỳ thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp THPT được tổ chức nghiêm túc, an toàn; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,05%, nằm trong nhóm cao của cả nước. Phổ điểm nhiều môn đứng trong top 10 cả nước, số thí sinh bị điểm liệt thấp nhất trong 34 tỉnh, thành tham gia đánh giá.

Năm 2025, ngành giáo dục thành phố tiếp tục duy trì và nâng chất lượng giáo dục mũi nhọn, đại trà; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, đồng thời yêu cầu toàn ngành bám sát các mục tiêu của các Nghị quyết 54, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; trong đó, cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, chuyên môn; đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học liên cấp; tăng cường cơ sở vật chất và chủ động khắc phục ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng truyền đạt hai nội dung mà Tổng Bí thư Tô Lâm gửi gắm trong chuyến thăm Huế mới đây là giữ gìn bản sắc văn hóa, cốt cách người Huế và làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Tin tưởng rằng với tâm huyết và trách nhiệm, đội ngũ nhà giáo sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Cũng trong sáng 18/11, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Huế, đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn thăm Trường Đại học Kinh tế

Thăm Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn ghi nhận những nỗ lực và thành tích trong công tác giảng dạy và học tập. Ông mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần yêu nghề, giữ vững chất lượng dạy học, đào tạo học sinh trở thành công dân có ích cho xã hội.

Tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Giám đốc Công an TP đánh giá cao công tác đào tạo gắn với thực tiễn, đặc biệt là các chương trình hợp tác doanh nghiệp nhằm đảm bảo sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp. Ông khẳng định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố nền tảng cho sự phát triển của Huế, nhất là trong bối cảnh thành phố đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế bền vững. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ kỳ vọng nhà trường sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, tạo môi trường sáng tạo, truyền cảm hứng từ chính kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ giảng viên để sinh viên trở thành nguồn nhân lực năng động, có bản lĩnh, góp sức xây dựng quê hương.

Ông Nguyễn Quang Tuấn thăm Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Dịp này, Thường trực HĐND thành phố do ông Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Huế dẫn đầu đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Ông Nguyễn Quang Tuấn gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động của nhà trường; đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trong việc duy trì chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình, nâng cao kỹ năng nghề cho người học và đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao những đóng góp của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo thành phố đối với nhà trường trong suốt thời gian qua. Trường sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kết nối doanh nghiệp, phát triển môi trường học tập hiện đại, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và góp phần xây dựng thành phố Huế theo hướng văn minh và bền vững.