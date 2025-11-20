  • Huế ngày nay Online
Bộ Nội vụ trả lời về các vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực sau sắp xếp, tổ chức lại

Bộ Nội vụ đã có công văn số 10843/BNV-CCVC trả lời kiến nghị của cử tri gửi Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Bộ Nội vụ bác bỏ thông tin sẽ tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh thànhBộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà: Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện đề án về phân loại đơn vị hành chính

 

Theo đó, Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 10822/VPCP-QHĐP ngày 6/11/2025, nội dung như sau: "Đề nghị chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các Thông tư về các vị trí việc làm theo ngành, lĩnh vực sau sắp xếp, tổ chức lại, để địa phương có cơ sở để triển khai thực hiện".

Trả lời về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đã chủ động rà soát danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quản lý sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và có văn bản số 9478/BNV-CVCC ngày 17/10/2025 gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, thực hiện quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Quyết định số 1575/QĐ-TTg, Bộ Nội vụ hiện đang triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm công chức, để tổ chức triển khai thực hiện việc bố trí, sử dụng, quản lý công chức theo vị trí việc làm theo đúng tinh thần của Luật Cán bộ, công chức năm 2025, trong đó, dự thảo Nghị định tập trung vào nội dung cơ bản:

Thứ nhất, Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm công chức để thực hiện thống nhất trong cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp xã; Thứ hai, Chính phủ quy định mẫu bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm;

Thứ ba, các bộ, ngành, địa phương căn cứ danh mục vị trí việc làm, mẫu bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm do Chính phủ quy định và căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo cơ cấu tổ chức mới để xây dựng Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Theo định hướng nội dung quy định tại dự thảo Nghị định nêu trên, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực không phải ban hành văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm công chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý như quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, thống nhất thực hiện theo hướng dẫn chung của Chính phủ.

Theo nhandan.vn
