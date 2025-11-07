Quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra tại điểm trường A Lưới 3

Cùng đi có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình, đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng

Thực hiện Thông báo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW, TP. Huế đang triển khai kế hoạch xây dựng 5 trường mới tại 5 xã A Lưới 1, 2, 3, 4 và 5. Ngày 30/8, thành phố đã khởi công 2 điểm trường đầu tiên tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

Tại điểm trường liên cấp A Lưới 3, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, các hạng mục chính đang được thi công đúng kế hoạch. Riêng điểm trường A Lưới 4 hiện còn vướng mặt bằng của 2 hộ dân. Ông Hồ Dũng, Chủ tịch UBND xã A Lưới 4 cho biết, địa phương và chủ đầu tư đã tích cực làm việc, vận động để các hộ dân thống nhất phương án di dời, bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua, tuyến đường chính dẫn vào khu vực thi công điểm trường A Lưới 4 bị hư hỏng, cầu Cư Xo bị xói lở, hư mố cầu, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu. Cùng với đó, điều kiện thời tiết bất lợi và nền đất sình lầy cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, đặc biệt ở các hạng mục móng và công trình ngầm.

Các đơn vị báo cáo tiến trình thi công trường nội trú tại điểm trường A Lưới 4

Để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị đã áp dụng hình thức “vừa thiết kế, vừa thi công”. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn cụ thể nên các đơn vị còn vướng mắc trong việc nghiệm thu khối lượng.

Ngoài 2 điểm trường đã khởi công, các điểm trường còn lại đang được hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng, thiết kế kiến trúc để trình UBND thành phố phê duyệt, phấn đấu khởi công trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình khẳng định, đây là những công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt trong việc tạo điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định cho học sinh vùng biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục miền núi.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung tặng quà động viên đơn vị thi công các điểm trường

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành cùng với đơn vị thi công và địa phương thường xuyên rà soát, báo cáo những khó khăn, vướng mắc theo cơ chế hàng tuần để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm tiến độ các hạng mục.

Riêng đối với vướng mắc về mặt bằng tại điểm trường A Lưới 4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị địa phương và chủ đầu tư khẩn trương xử lý, đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tuần tới để dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra.

Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đúng đắn của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công về tầm quan trọng của dự án xây dựng hệ thống trường nội trú tại các xã. Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy xác định đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với công tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cùng đoàn công tác đến thăm Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu tiếp tục duy trì cơ chế chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, nhất là đối với 5 trường xây dựng mới, cùng các trường khác được nâng cấp trong kế hoạch. Cấp ủy xác định đây là công trình trọng điểm, UBND thành phố phải tổ chức thực hiện quyết liệt, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện cam kết của cấp ủy, chính quyền trước Trung ương và Nhân dân.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ định kỳ đánh giá hàng tháng, giao UBND thành phố tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất nền thi công; chủ đầu tư phải bám sát tiến độ, đôn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, có giải pháp thi công phù hợp với đặc thù thời tiết mưa nhiều ở địa phương.

Đối với 2 công trình đã khởi công, yêu cầu phải hoàn thành trước ngày 30/7/2026, coi đây là mệnh lệnh hành động. Chủ đầu tư và các địa phương phải tập trung cao độ, không để chậm trễ; đồng thời, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, bảo đảm công trình đạt chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu học tập của học sinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kết luận buổi làm việc với các đơn vị, địa phương

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các đơn vị chủ động sớm xây dựng cơ chế vận hành, tổ chức bộ máy quản lý các trường, sử dụng công trình sau đầu tư, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân. Việc nâng cấp, sửa chữa các cơ sở giáo dục khác (ngoài 5 trường xây mới) phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của học sinh, địa phương cần rà soát kỹ để triển khai phù hợp, tránh dàn trải, hình thức.

Liên quan đến công trình cầu Cư Xo, thống nhất chủ trương sử dụng nguồn vốn khắc phục bão lũ để xây dựng cầu mới, đáp ứng yêu cầu cấp bách, đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ dân sinh.

Bí thư Thành ủy đề nghị rút kinh nghiệm từ những khó khăn, vướng mắc ở các công trình đã triển khai, áp dụng cho các dự án tiếp theo, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí.

Kết thúc buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung biểu dương tinh thần nỗ lực của các đơn vị và khẳng định: “Đây là dự án đặc biệt quan trọng, cần có cơ chế giải quyết, tháo gỡ đặc biệt. Giao UBND thành phố báo cáo tiến độ hàng tháng với Ban Thường vụ Thành ủy và định kỳ 3 tháng, Bí thư Thành ủy sẽ trực tiếp khảo sát, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại hiện trường để bảo đảm dự án được thực hiện đúng cam kết, mang lại hiệu quả thiết thực cho Nhân dân”.