Tuổi trẻ phải tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng các cuộc vận động lớn của thành phố

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết: Bám sát chủ đề năm 2026 “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, tuổi trẻ thành phố đã triển khai toàn diện các mặt công tác, tạo nhiều dấu ấn rõ nét.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền ghi nhận bước tiến lớn nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số với hơn 78.000 ấn phẩm truyền thông, cuộc thi sáng tạo video bằng AI thu hút hơn 300 sản phẩm và mô hình “Check Var Online” lan tỏa rộng rãi. Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được thực hiện bài bản qua việc chỉnh trang 112 nghĩa trang liệt sĩ, thay hoa 15.000 phần mộ và hoàn thành số hóa dữ liệu gần 8.000 phần mộ.

Các phong trào hành động tiếp tục là điểm sáng. Riêng Tháng Thanh niên, toàn thành phố triển khai 10.742 công trình, phần việc trị giá hơn 27 tỷ đồng. Qua công tác an sinh xã hội, đã trao tặng hơn 19.425 suất quà và vận động tiếp nhận 13.062 đơn vị máu. Các cấp bộ Đoàn đã huy động 4,6 tỷ đồng chăm lo cho 12.500 lượt thiếu nhi; giới thiệu 1.596 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 816 đồng chí vinh dự được kết nạp.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thành đoàn cần quán triệt sâu sắc chủ đề năm 2026, tiếp tục đổi mới thực chất phương thức hoạt động. Tổ chức Đoàn phải hướng mạnh về cơ sở, đổi mới hình thức tập hợp thanh niên, triển khai nhiệm vụ theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” gắn với kiểm tra, giám sát để tạo ra giá trị cụ thể. Tuổi trẻ Huế phải tiên phong tham gia giải quyết các vấn đề then chốt như xây dựng đô thị không có ma túy, giảm nghèo bền vững, giáo dục kỹ năng sống và giữ gìn bản sắc văn hóa Huế.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân phát biểu đóng góp ý kiến.

Đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung chuyển dịch mạnh mẽ sang chủ động truyền thông số, tận dụng AI lan tỏa thông tin tích cực. Thanh niên cần làm nòng cốt vận động Nhân dân hưởng ứng phong trào "Hiến đất mở đường" phục vụ phát triển đô thị, thực hành tiết kiệm trong việc tang và đẩy mạnh "Ngày Chủ nhật xanh" gắn với xây dựng tuyến đường "Xanh - Sạch - Sáng - An toàn".

Trong phong trào hành động, đồng chí yêu cầu đổi mới tình nguyện theo chiều sâu, ưu tiên xã biên giới; nhân rộng mô hình “Tuyến kiệt 4.0” và “Bình dân học vụ số”. Thanh niên phải đi đầu hỗ trợ người dân dùng dịch vụ công trực tuyến, tích hợp VNeID; đẩy mạnh khởi nghiệp số, nghiên cứu khoa học và tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn vay ưu đãi.

Đối với xây dựng tổ chức, đồng chí chỉ đạo củng cố mô hình chi đoàn thôn - tổ dân phố sau sáp nhập, chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên điện tử và chăm lo thiếu nhi. Đồng thời, mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên, lựa chọn đoàn viên thực sự ưu tú giới thiệu cho Đảng, góp phần xây dựng chính quyền số và hệ thống chính trị vững mạnh.