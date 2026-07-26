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Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Huế mang “Mùa hè nhân ái” đến với trẻ em khuyết tật

HNN.VN - Chiều 29/7, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Huế tổ chức chương trình thiện nguyện “Mùa hè nhân ái” tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ.

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 Giao lưu với các em nhỏ tại chùa Long Thọ

Chương trình mang đến cho các em nhỏ một buổi giao lưu vui tươi, ấm áp với nhiều tiết mục văn nghệ, trò chơi và những phần quà ý nghĩa. Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các bạn đoàn viên, thanh niên đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Những phần quà được trao tặng với sự đồng hành của các đơn vị, mạnh thường quân như Nha khoa My Smile Đà Nẵng, Anh ngữ Race English Huế... không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là tình cảm, sự sẻ chia dành cho các em.

Trong sáng cùng ngày, đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Huế đã tham gia vẽ tranh, tô màu, làm mới các bức tranh tường tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ. Những gam màu tươi sáng góp phần tạo nên không gian sinh động, gần gũi, mang đến niềm vui cho các em nhỏ.

Thông qua chương trình, Trường Cao đẳng Huế mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng tinh thần tương thân tương ái và tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, hướng đến cộng đồng.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Trường Cao đẳng Huếmang“Mùa hè nhân ái”trẻ emkhuyết tật
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