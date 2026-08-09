Họa sĩ nhí sáng tạo trên nền chất liệu truyền thống

Những tác phẩm được các em sáng tác theo góc nhìn riêng trên nền chất liệu truyền thống của Huế.

Mượn cảm hứng từ hai danh họa Picasso và Lê Bá Đảng, hàng chục họa sĩ nhí ở Huế đã có một hành trình trải nghiệm nghệ thuật theo cách riêng, như lời nhắn gửi của chính Picasso: “Mỗi đứa trẻ là một nghệ sĩ. Điều quan trọng là làm thế nào để các em vẫn giữ được tâm hồn nghệ sĩ khi lớn lên”.

Đúng như thế, hơn 80 tác phẩm của các họa sĩ nhí đang được trưng bày trong không gian Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế, 15A Lê Lợi, phường Thuận Hóa) những ngày cuối hè đã khiến các họa sĩ chuyên nghiệp lẫn người yêu nghệ thuật thật sự bất ngờ. Nếu như Pablo Picasso mở ra một cuộc cách mạng trong nghệ thuật hiện đại bằng ngôn ngữ của lập thể thì Lê Bá Đảng đã kiến tạo một “không gian nghệ thuật” đầy chất thơ - nơi con người, thiên nhiên, ký ức và vũ trụ hòa quyện trong những đường nét khoáng đạt và giàu triết lý phương Đông.

Những triết lý ấy khi được các em nhỏ nắm bắt lại trở thành một thế giới khác, nơi góc nhìn và sự sáng tạo gần như không có giới hạn. Những bức chân dung, tĩnh vật, con thú… khi được các họa sĩ nhí đưa vào tranh đã biến từng nét vẽ thành cuộc phiêu lưu của màu sắc và hình khối.

Nếu để ý kỹ, có thể thấy rõ những bức chân dung được nhìn từ nhiều góc độ như lời gợi nhắc đến Picasso; lại có những khoảng không gian rộng mở, nơi con người hòa vào thiên nhiên và vũ trụ như trong thế giới nghệ thuật của Lê Bá Đảng.

Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là nhiều tác phẩm được thể hiện trên chất liệu đệm cỏ bàng Phò Trạch - một chất liệu làm nên thương hiệu cho nhiều sản phẩm thủ công truyền thống Huế. Sự kết hợp giữa tình yêu nghệ thuật và mong muốn bảo tồn các giá trị truyền thống đã tạo nên điểm giao thoa giữa sáng tạo và di sản. Qua từng nét cọ, cỏ bàng không còn chỉ là chất liệu đan lát quen thuộc mà trở thành một “tấm toan” đặc biệt, nơi nghệ thuật và làng nghề cùng kể một câu chuyện mới.

Nhờ vậy, những tác phẩm nhỏ bé ấy không chỉ mang đến vẻ đẹp sáng tạo của trẻ thơ mà còn gửi gắm tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào về văn hóa quê hương và khát vọng gìn giữ những giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

Theo lãnh đạo Bảo tàng Mỹ thuật Huế, mỗi bức tranh là kết quả của sự kiên trì, trí tưởng tượng và niềm vui sáng tạo của các bạn nhỏ. Có những tác phẩm hồn nhiên, rực rỡ sắc màu; có những tác phẩm mạnh mẽ về hình khối; cũng có những bức tranh thể hiện góc nhìn rất riêng về con người, thiên nhiên và cuộc sống. Dù ở độ tuổi nào, mỗi bạn nhỏ đều được khuyến khích tự tin thể hiện cảm xúc và phát huy khả năng sáng tạo của bản thân, mang dấu ấn riêng của tâm hồn tuổi thơ - trong trẻo, tự nhiên và giàu sức tưởng tượng.

Người xem khi bước vào không gian trưng bày như bước vào một thế giới nghệ thuật - nơi trí tưởng tượng không có giới hạn, sáng tạo không có khuôn mẫu và cái đẹp luôn bắt đầu từ một trái tim biết rung động. Hơn nữa, từ triển lãm, chúng ta còn cảm nhận được vẻ đẹp của một làng nghề đang được tiếp nối qua góc nhìn mới mẻ.