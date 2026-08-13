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Thế giới

Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống “du lịch sinh con”

ClockThứ Năm, 13/08/2026 13:26
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/8 thông báo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm phòng chống du lịch sinh con nhằm điều tra và phá vỡ các mạng lưới đưa phụ nữ nước ngoài vào Mỹ với mục đích sinh con để con được hưởng quốc tịch Mỹ.

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Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại thủ đô Washington D.C. (Ảnh: TTXVN) 

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, thông báo của bộ trên nêu rõ lực lượng đặc nhiệm sẽ rà soát hoạt động của những người đang sử dụng thị thực Mỹ, xác định các trường hợp bị nghi lợi dụng thị thực để thực hiện “du lịch sinh con”, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên bang nhằm xử lý các mạng lưới tổ chức hoạt động này.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết, lực lượng đặc nhiệm được thành lập trong khuôn khổ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống thị thực và các quy định về quốc tịch Mỹ. Ông cho rằng những đường dây này kiếm lợi bằng cách hỗ trợ người nước ngoài khai báo gian dối khi xin thị thực, tổ chức việc đi lại và lưu trú, thậm chí cung cấp giấy tờ giả.

Theo ông Rubio, chỉ trong khoảng một tháng kể từ khi lực lượng đặc nhiệm được thành lập, Bộ Ngoại giao đã thực hiện các biện pháp dẫn tới việc thu hồi hơn 600 thị thực của những người bị nghi liên quan đến các hoạt động “du lịch sinh con”.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh thị thực nhập cảnh Mỹ là một đặc quyền, không phải quyền đương nhiên, và Washington sẽ sử dụng các công cụ pháp lý hiện có để thu hồi thị thực đối với những người bị xác định vi phạm điều kiện thị thực hoặc lợi dụng hệ thống nhập cư.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục tìm cách hạn chế “quyền quốc tịch theo nơi sinh”. Ngày 6/8 vừa qua, ông Trump ký các sắc lệnh hành pháp mới liên quan đến quyền công dân của trẻ em sinh tại Mỹ, trong đó nhắm tới những trường hợp mà chính quyền cho là có liên quan đến gian lận quốc tịch và “du lịch sinh con”. 

Tuy nhiên, chính sách này đang đứng trước những thách thức pháp lý đáng kể. Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 6 đã bác bỏ nỗ lực trước đó của Tổng thống Trump nhằm hạn chế rộng rãi quyền quốc tịch theo nơi sinh, với phán quyết dựa trên Tu chính án thứ 14. Các tổ chức bảo vệ quyền dân sự tiếp tục phản đối những sắc lệnh mới và ngày 11/8 đã yêu cầu một tòa án liên bang ngăn chính quyền thực thi các biện pháp này.

Bên cạnh tranh luận về quyền quốc tịch, chính quyền Mỹ cho rằng việc xử lý các đường dây “du lịch sinh con” là một vấn đề thực thi luật nhập cư và thị thực. Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ tiếp tục điều tra những trường hợp bị nghi gian lận, thu hồi thị thực và phối hợp với các cơ quan liên bang để phá vỡ các mạng lưới tổ chức hoạt động này.

Theo giới chức Mỹ, việc thành lập lực lượng đặc nhiệm cho thấy chính quyền ông Trump đang chuyển từ việc chỉ tranh luận về chính sách quốc tịch sang tăng cường thực thi trực tiếp đối với người sử dụng thị thực và các tổ chức bị cáo buộc tạo điều kiện cho “du lịch sinh con”. Đây nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một nội dung gây tranh cãi về nhập cư và quyền công dân trong thời gian tới.

https://nhandan.vn/my-thanh-lap-luc-luong-dac-nhiem-chong-du-lich-sinh-con-post981570.html?gidzl=gTY3UGYrPrAhnOfv1wrZNAh6Y7KGgs0BlSFV9aZuDWxlnzmWJFrX3kkLY2eRhMKFxCkA9cIKNjmS3BLgK0

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Mỹthành lậplực lượngđặc nhiệmdu lịch
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