Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế tại phường Phong Điền.

Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Huế năm 2026 là năm thứ 11 được tổ chức với chủ đề "Phát huy giá trị di sản văn hóa trong nền kinh tế số". Cuộc thi hướng đến khuyến khích các tổ chức, cá nhân chuyển hóa giá trị di sản thành các sản phẩm, dịch vụ sáng tạo thông qua ứng dụng công nghệ số, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với định hướng phát triển Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa và thông minh.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Cộng hưởng chia sẻ về tinh thần khởi nghiệp, định hướng xây dựng ý tưởng gắn với chủ đề cuộc thi. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xác định giá trị cốt lõi, tính khác biệt và khả năng thương mại hóa của dự án. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình hình thành ý tưởng cũng được trao đổi, giải đáp trực tiếp.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cũng phổ biến kế hoạch, thể lệ cuộc thi; hướng dẫn quy trình xây dựng, hoàn thiện và nộp hồ sơ dự thi, đồng thời lưu ý những yêu cầu đối với ý tưởng, dự án để các tổ chức, cá nhân chủ động chuẩn bị hồ sơ đúng quy định, nâng cao chất lượng tham gia cuộc thi.