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ClockThứ Sáu, 07/08/2026 17:12

Phường An Cựu phát động phong trào “Nhà trọ 5 An”

HNN.VN - Chiều 7/8, UBND phường An Cựu tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với chủ 935 cơ sở lưu trú và phát động đợt cao điểm quản lý hoạt động cho thuê lưu trú trên địa bàn.

Thực tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng thông đặc dụngĐối thoại để đồng hành phát triển giáo dụcHuấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho chủ các cơ sở kinh doanh

 Các chủ cơ sở lưu trú ký cam kết thực hiện phong trào "Nhà trọ 5 An”.

Là một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo lớn của thành phố, phường An Cựu tập trung nhiều trường đại học, như Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Thể chất... Mỗi năm, địa phương thu hút đông đảo sinh viên, người lao động trong và ngoài thành phố, cùng sinh viên quốc tế đến học tập, sinh sống. Quy mô nhân khẩu tạm trú lớn và thường xuyên biến động đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Thực tế quản lý cho thấy, trong tổng số 935 cơ sở cho thuê lưu trú trên địa bàn phường An Cựu, mới có 129 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, đạt 13,8%. Đáng chú ý, hơn 50% nhà trọ hoạt động theo mô hình vắng chủ, chưa được trang bị hệ thống camera giám sát an ninh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến thời gian qua xảy ra 17 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại các khu nhà trọ sinh viên, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tăng cường công tác quản lý và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ cơ sở lưu trú.

Đợt cao điểm được triển khai nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động cho thuê lưu trú; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, đồng thời kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các cơ sở lưu trú.

Các chủ cơ sở được phổ biến những quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh lưu trú; hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh, đăng ký, khai báo lưu trú, công tác quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và các quy định có liên quan. Nhiều ý kiến, kiến nghị của các chủ cơ sở cũng được ghi nhận, giải đáp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn.

Theo UBND phường An Cựu, việc tăng cường quản lý hoạt động cho thuê lưu trú không nhằm gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, mà hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh, an toàn, tuân thủ pháp luật. Đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động lưu trú để vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, UBND phường An Cựu phát động phong trào “Nhà trọ 5 An” gồm: an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn điện, an toàn vệ sinh môi trường và an toàn chuyển đổi số. Các chủ cơ sở lưu trú đã ký cam kết thực hiện phong trào, chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký kinh doanh, khai báo lưu trú, quản lý người lưu trú…

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Phường An Cựuphát độngphong trào“Nhà trọ 5 An”quản lýlưu trú
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