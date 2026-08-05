  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 07/08/2026 14:32
Làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài:

Hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào

HNN.VN - Ngày 7/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố về kết quả thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Khởi nghiệp trên đất đồi cằn cỗiChung tay xây mái ấm Ra mắt CLB tiếng Anh Ban Phụ nữ Công an Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Trao sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

7 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội LHPN thành phố đã triển khai toàn diện các mặt công tác, tạo lan tỏa mạnh mẽ. Hội đã thực hiện 47 công trình, 108 phần việc thiết thực (gần 6 tỷ đồng); hỗ trợ xây, sửa 34 Mái ấm tình thương; chương trình “Mẹ đỡ đầu” giúp đỡ 965 trẻ em khó khăn (gần 3 tỷ đồng) cùng nhiều phần quà, học bổng đến gia đình chính sách và phụ nữ yếu thế.

Công tác xây dựng tổ chức Hội và tham gia xây dựng Đảng tiếp tục củng cố vững chắc: 100% chi hội tại 40 xã, phường kiện toàn nhân sự sau sáp nhập; chuẩn hóa trên 80% dữ liệu hội viên; kết nạp 570 hội viên mới và giới thiệu 21 quần chúng ưu tú cho Đảng. Hội tích cực vận động hội viên tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, mua bán người, xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Dương Thị Thu Thủy báo cáo kết quả công tác đến đoàn công tác.   

Đồng chí Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố biểu dương những kết quả ấn tượng của Hội, nhất là dấu ấn an sinh xã hội, phong trào "Mẹ đỡ đầu", chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp Hội tập trung hướng về cơ sở; trọng tâm là khẩn trương kiện toàn bộ máy, bổ sung lãnh đạo Hội cấp xã và ổn định đội ngũ cán bộ chi hội sau sáp nhập.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tành phố Nguyễn Chí Tài chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố.  

Hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa 100% dữ liệu hội viên và nhân rộng mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh số” nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho phụ nữ yếu thế. Đồng thời, tăng cường phát huy vai trò các hội đặc thù, tập hợp nữ trí thức đại học, phát triển hội viên danh dự và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể.

Hội phải tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền các cuộc vận động lớn với tinh thần quyết liệt, đồng bộ. Trọng tâm là đẩy mạnh “Hiến đất mở đường”, “Ngày Chủ nhật xanh”, nếp sống văn minh trong tang lễ và Cuộc vận động “5 không, 3 sạch, 3 an” - nhất là nhân rộng mô hình “Gia đình không có người nghiện ma túy, không có trẻ hư”, không có hộ nghèo, góp phần xây dựng thành phố Huế văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
Nguyễn Chí Tàiphụ nữHội LHPNNguyễn Thị Ái Vânphong trào thi đuaDương Thị Thuy Thủy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo đồng thuận, lan tỏa sâu rộng các cuộc vận động

Ngày 5/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường Hương Trà, Kim Trà, Bình Điền về triển khai cuộc vận động “Hiến đất mở đường” và công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức tang lễ.

Tạo đồng thuận, lan tỏa sâu rộng các cuộc vận động
Khởi động dự án dạy bơi, kỹ năng an toàn nước cho phụ nữ và trẻ em gái

Sáng 1/8 tại Trường THCS Lê Hồng Phong (214B Lý Nam Đế, phường Kim Long), Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Huế tổ chức lễ khởi động dự án “Trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái thông qua kỹ năng an toàn nước và bơi lội nhằm phòng chống đuối nước tại thành phố Huế, miền Trung Việt Nam”. Dự án được Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) tài trợ thông qua tổ chức Hue Help, sau khi được UBND thành phố Huế phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại.

Khởi động dự án dạy bơi, kỹ năng an toàn nước cho phụ nữ và trẻ em gái
Trao sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn

Ngày 29/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh trao sinh kế cho hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Điền.

Trao sinh kế cho hội viên phụ nữ khó khăn
Điểm tựa của những phụ nữ yếu thế

Từ những mô hình thiết thực như nuôi heo đất, thu gom ve chai gây quỹ đến chương trình nâng bước trẻ mồ côi..., các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường An Cựu đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia.

Điểm tựa của những phụ nữ yếu thế
Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đến cán bộ hội các cấp:
12 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm

Ngày 27/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp hội trên địa bàn thành phố. Hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi của nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác hội và phong trào phụ nữ.

12 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top