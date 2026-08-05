Hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

7 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội LHPN thành phố đã triển khai toàn diện các mặt công tác, tạo lan tỏa mạnh mẽ. Hội đã thực hiện 47 công trình, 108 phần việc thiết thực (gần 6 tỷ đồng); hỗ trợ xây, sửa 34 Mái ấm tình thương; chương trình “Mẹ đỡ đầu” giúp đỡ 965 trẻ em khó khăn (gần 3 tỷ đồng) cùng nhiều phần quà, học bổng đến gia đình chính sách và phụ nữ yếu thế.

Công tác xây dựng tổ chức Hội và tham gia xây dựng Đảng tiếp tục củng cố vững chắc: 100% chi hội tại 40 xã, phường kiện toàn nhân sự sau sáp nhập; chuẩn hóa trên 80% dữ liệu hội viên; kết nạp 570 hội viên mới và giới thiệu 21 quần chúng ưu tú cho Đảng. Hội tích cực vận động hội viên tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, mua bán người, xây dựng cộng đồng an toàn, văn minh...

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Dương Thị Thu Thủy báo cáo kết quả công tác đến đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố biểu dương những kết quả ấn tượng của Hội, nhất là dấu ấn an sinh xã hội, phong trào "Mẹ đỡ đầu", chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp Hội tập trung hướng về cơ sở; trọng tâm là khẩn trương kiện toàn bộ máy, bổ sung lãnh đạo Hội cấp xã và ổn định đội ngũ cán bộ chi hội sau sáp nhập.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tành phố Nguyễn Chí Tài chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố.

Hội cần đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa 100% dữ liệu hội viên và nhân rộng mô hình “Tổ phụ nữ kinh doanh số” nhằm tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho phụ nữ yếu thế. Đồng thời, tăng cường phát huy vai trò các hội đặc thù, tập hợp nữ trí thức đại học, phát triển hội viên danh dự và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể.

Hội phải tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền các cuộc vận động lớn với tinh thần quyết liệt, đồng bộ. Trọng tâm là đẩy mạnh “Hiến đất mở đường”, “Ngày Chủ nhật xanh”, nếp sống văn minh trong tang lễ và Cuộc vận động “5 không, 3 sạch, 3 an” - nhất là nhân rộng mô hình “Gia đình không có người nghiện ma túy, không có trẻ hư”, không có hộ nghèo, góp phần xây dựng thành phố Huế văn minh, hiện đại, hạnh phúc.