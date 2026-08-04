Tạo đồng thuận, lan tỏa sâu rộng các cuộc vận động

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài phát biểu kết luận buổi làm việc

Cùng dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Thời gian qua, các địa phương đã phát huy tốt vai trò trung tâm khối đại đoàn kết, củng cố tổ chức bộ máy sau sáp nhập; tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động lớn; trong đó có cuộc vận động “Hiến đất mở đường” và công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức tang lễ. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát công tác bầu cử và các dự án công; bước đầu đẩy mạnh chuyển đổi số với các mô hình "Gia đình số", "Chợ số".

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các xã, phường Hương Trà, Kim Trà, Bình Điền. Đề nghị MTTQ tăng cường hướng về cơ sở, giải quyết rốt ráo những vấn đề phát sinh ngay từ cộng đồng dân cư.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hạ tầng đối với sự phát triển chung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài yêu cầu Mặt trận các cấp đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, lợi ích lâu dài của việc hiến đất mở đường và xây dựng các công trình dân sinh. Việc mở rộng giao thông không chỉ đơn thuần là phát triển hạ tầng, mà trực tiếp nâng cao chất lượng đời sống người dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Tại buổi làm việc

Để triển khai hiệu quả, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và những người có uy tín trong cộng đồng cần phát huy vai trò nòng cốt qua việc tổ chức đối thoại trực tiếp, lắng nghe và tạo sự đồng thuận cao trước khi thực hiện từng dự án. Bên cạnh đó, Mặt trận phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền công khai minh bạch quy hoạch, phương án thi công; chủ động nắm bắt và giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của Nhân dân ngay từ cơ sở.

Đối với nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang, đồng chí Nguyễn Chí Tài chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước, đưa nội dung này vào quy ước của lãng, xã. Các địa phương cần khuyến khích gia đình đăng ký tổ chức tang lễ trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm, kiên quyết xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan và tình trạng ăn uống linh đình gây lãng phí.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng các nghi lễ vừa đúng quy định, vừa phù hợp với thuần phong mỹ tục. Nội dung này cũng được yêu cầu đưa thành tiêu chí bắt buộc để bình xét các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa hằng năm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mặt trận các cấp cần tăng cường giám sát ở cơ sở, kịp thời biểu dương các mô hình điểm, kiên trì vận động Nhân dân từng bước loại bỏ tập quán lạc hậu, quyết tâm xây dựng không gian sống văn minh, trật tự và hiện đại.