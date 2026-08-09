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ClockThứ Năm, 13/08/2026 14:30

Ghế an toàn cho trẻ em - Sự an tâm trên mỗi hành trình

HNN - Ngày 15/8 tới đây, quy định xử phạt người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,35 m không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ chính thức được áp dụng. Quy định mới không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn khiến nhiều gia đình bắt đầu quan tâm hơn đến việc trang bị ghế an toàn cho trẻ trong mỗi chuyến đi.

Áp dụng cơ chế mới quản lý chất lượng thiết bị an toàn trên ô-tô cho trẻ em từ 1/7

 Ghế an toàn giúp hạn chế nguy cơ chấn thương cho trẻ.

Từ quy định đến thay đổi nhận thức

Hình ảnh trẻ nhỏ ngồi trong lòng người lớn, tự do đi lại trên xe hoặc nằm ngủ trên băng ghế sau khi ô tô đang lưu thông vẫn còn khá phổ biến. Thói quen tưởng như vô hại này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Chỉ một cú phanh gấp hoặc va chạm ở tốc độ không cao cũng có thể khiến trẻ bị hất mạnh về phía trước do lực quán tính, dẫn đến những chấn thương nghiêm trọng. Trong khi đó, dây an toàn trên ô tô được thiết kế cho người trưởng thành, không phù hợp với thể trạng của trẻ nhỏ.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m trên ô tô, người lái xe phải sử dụng và hướng dẫn trẻ sử dụng thiết bị an toàn phù hợp; đồng thời trẻ không được ngồi cùng hàng ghế với người lái. Từ ngày 15/8, hành vi không thực hiện quy định này sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Quy định mới đang tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của nhiều gia đình. Nhiều phụ huynh đã chủ động tìm hiểu để lựa chọn sản phẩm phù hợp cho con.

Anh Trần Thịnh (phường Thuận Hóa), có con gái gần 3 tuổi đã đưa con đến cửa hàng để trực tiếp lựa chọn ghế ngồi ô tô. Theo anh, việc để bé ngồi thử giúp dễ dàng chọn được sản phẩm phù hợp với cân nặng và chiều cao. Sau khi được tư vấn, anh chọn loại ghế đa năng có thể sử dụng trong nhiều giai đoạn phát triển của trẻ bằng cách điều chỉnh hoặc thay đổi các tấm đệm lót.

Khảo sát tại một số cửa hàng kinh doanh đồ dùng mẹ và bé trên địa bàn TP. Huế, giá sản phẩm dao động từ hơn 1 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng, tùy tính năng và tiêu chuẩn an toàn.

Chị Nguyễn Thị Lan, nhân viên một cửa hàng kinh doanh đồ dùng mẹ và bé ở phường Vỹ Dạ cho biết: Từ đầu tháng 8 đến nay, lượng khách đến hỏi mua ghế an toàn tăng đáng kể. Trước đây, nhiều phụ huynh chỉ hỏi giá hoặc chọn theo mẫu mã. Gần đây, họ quan tâm nhiều hơn đến độ tuổi, cân nặng của trẻ, tiêu chuẩn an toàn cũng như cách lắp đặt ghế trên từng dòng xe.

Tuy nhiên, giá thành vẫn là rào cản đối với nhiều gia đình. Chị Trần Thị Mơ (phường Kim Trà), có con 10 tháng tuổi, cho biết, do giá ghế mới còn khá cao nên chị tìm mua sản phẩm đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí. "Giá ghế mới còn khá cao, trong khi trẻ thay đổi nhanh về cân nặng và chiều cao. Tôi tham gia các hội thanh lý để tìm mua sản phẩm còn tốt với giá phù hợp", chị Mơ chia sẻ.

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất, ghế an toàn cho trẻ em có tuổi thọ từ 6 đến 10 năm. Khi vật liệu nhựa bị lão hóa hoặc dây đai xuống cấp, khả năng bảo vệ sẽ giảm đáng kể.

Chọn đúng ghế để tối ưu bảo vệ

Không chỉ quan tâm đến giá thành, nhiều phụ huynh hiện nay cũng chú ý hơn đến các tiêu chuẩn an toàn của sản phẩm. Trong đó, ISOFIX là hệ thống kết nối giúp cố định ghế trẻ em trực tiếp vào khung xe thông qua các điểm liên kết bằng kim loại được nhà sản xuất tích hợp sẵn. Hệ thống này giúp hạn chế tình trạng lắp đặt sai hoặc xê dịch khi xe vận hành, nâng cao khả năng bảo vệ trẻ nếu xảy ra va chạm. Tuy nhiên, không phải dòng xe nào cũng được trang bị sẵn ISOFIX nên phụ huynh cần kiểm tra trước khi lựa chọn.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh lựa chọn ghế phù hợp với độ tuổi, cân nặng và chiều cao của trẻ; đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt, đồng thời không sử dụng ghế đã hết hạn hoặc từng bị va đập mạnh. Một chiếc ghế tốt nhưng lắp đặt sai cách cũng làm giảm hiệu quả bảo vệ.

Khi quy định mới chính thức có hiệu lực, điều quan trọng nhất không phải là tránh bị xử phạt, mà là thay đổi nhận thức của mỗi bậc cha mẹ. Một chiếc ghế an toàn được lựa chọn đúng và sử dụng đúng cách có thể trở thành "lá chắn" bảo vệ trẻ, mang lại sự an tâm cho gia đình.

Khánh Chu
 Từ khóa:
ghế an toàn cho trẻ eman tâmhành trình
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