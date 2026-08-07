Công nhận 146 tân Huấn luyện viên cấp II Trung ương

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP. Huế trao chứng nhận cho trại sinh.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế; đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Hoàng Thái Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương; đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, Hội đồng Đội và 164 trại sinh đến từ 32 đơn vị trên cả nước.



Các trại sinh đã trải qua 13 ngày học tập, rèn luyện, kiểm tra và đánh giá nghiêm túc, toàn diện, trong đó có 7 ngày thực tế tại Huế với các nội dung: Hội quân, học tập và thực hành nghiệp vụ công tác Đội, tổ chức Đại hội Liên đội, rèn luyện Nghi thức Đội, các phần thi kỹ năng và hành trình khám phá di sản Cố đô Huế tại Lăng vua Minh Mạng và Đại Nội Huế. Qua quá trình học tập, 146/164 trại sinh đã xuất sắc hoàn thành chương trình huấn luyện và đủ điều kiện được công nhận danh hiệu Huấn luyện viên cấp II Trung ương.



Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương gửi lời chúc mừng tới các tân Huấn luyện viên. Đồng chí nhấn mạnh, Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống huấn luyện công tác Đội. Việc công nhận danh hiệu hôm nay không chỉ là sự ghi nhận quá trình rèn luyện mà còn là khởi đầu của một trách nhiệm mới. Mỗi Huấn luyện viên cấp II Trung ương được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng hạt nhân dẫn dắt chuyên môn, chủ động cập nhật tri thức, ứng dụng công nghệ và phương pháp giáo dục hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiến hành tuyên dương 7 tập thể xuất sắc; trao chứng nhận công nhận Huấn luyện viên cấp II Trung ương cho 146 trại sinh; trao bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương cho 30 trại sinh có thành tích xuất sắc tại Trại; trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho 20 trại sinh có kết quả học tập, rèn luyện và đánh giá cao nhất; tuyên dương Top 5 huấn luyện viên có kết quả cao nhất tại Trại.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương cũng công bố Quyết định thành lập và ra mắt Hội đồng Huấn luyện Trung ương giai đoạn 2026 - 2031 gồm 21 thành viên do đồng chí Lê Anh Quân làm Chủ tịch; đồng thời trao cờ đăng cai Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2029 cho tỉnh Quảng Ngãi.