Hương An phát huy sức trẻ, xây dựng phường văn minh, giàu bản sắc

Bí thư Thành Đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài (thứ 3 bên phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài.

Nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ Hương An đã khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Các phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Tuyến kiệt sáng – xanh – sạch – đẹp – trật tự trị an”, “Chống rác thải nhựa”, “Thanh niên với văn hóa giao thông” được duy trì thường xuyên, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đáng chú ý, phong trào “Tuổi trẻ Hương An tiên phong trong chuyển đổi số” tình nguyện giúp hơn 2.000 lượt người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó, Đoàn phường tích cực đồng hành cùng thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; quản lý hiệu quả 7 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ hơn 9 tỷ đồng, hỗ trợ hàng chục thanh niên có việc làm ổn định.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành Đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài nhấn mạnh: “Trong giai đoạn mới, Đoàn phường Hương An cần tiếp tục khẳng định hơn nữa vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, tích cực đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh từ cơ sở. Mỗi đoàn viên phải là hạt nhân lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, góp phần xây dựng phường Hương An văn minh, thân thiện, giàu bản sắc”.

Nhiệm kỳ 2025–2030, với tinh thần “Đoàn kết - tiên phong - sáng tạo - chuyển đổi số”, Đoàn phường Hương An đề ra 15 chỉ tiêu trọng tâm; trong đó nổi bật là: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập nghị quyết của Đảng, của Đoàn; mỗi năm tổ chức 2-3 chương trình tình nguyện; đến năm 2030, 100% đoàn viên được trang bị kỹ năng số cơ bản; thực hiện ít nhất 5 công trình thanh niên gắn với đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh; phấn đấu kết nạp 500-550 đoàn viên; mỗi năm giới thiệu 10-15 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.