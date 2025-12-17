Kết nối giao thương “Bứt phá thành công – Cùng nhau tỏa sáng”

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang tặng hoa chúc mừng Hội Nữ Doanh nhân

Hội nghị thu hút hơn 100 doanh nghiệp của Huế và nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia các hoạt động kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp trực tiếp trao đổi nhu cầu, thế mạnh, kết nối giữa các đơn vị sản xuất, cung ứng của Huế với doanh nghiệp các địa phương, qua đó mở rộng thị trường, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp tăng cường liên kết, tháo gỡ khó khăn trong hợp tác, bảo đảm các hoạt động kết nối mang tính thiết thực, hiệu quả và khả thi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Nữ Doanh nhân thành phố Huế trong phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội. Đồng thời khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ kết nối thị trường, khuyến khích đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết các biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác giữa các Hội Nữ Doanh nhân và doanh nghiệp. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện quyết tâm chuyển từ “kết nối” sang “hợp tác thực chất”, từ “gặp gỡ” sang “hành động”, mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài, hiệu quả trong thời gian tới.