Các đại biểu trao đổi tại tọa đàm

TS. Phan Thanh Hải nhấn mạnh như thế khi bàn về kinh tế di sản tại tọa đàm khoa học “Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị, nguồn lực nhân văn trong phát triển công nghiệp văn hóa tại TP. Huế” diễn ra chiều 17/12.

Tọa đàm do Viện Nghiên cứu phát triển TP. Huế phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên tổ chức, thu hút đông đảo các chuyên gia, nghệ nhân tham gia.

Theo ông Hải, Huế đang hướng tới hình ảnh một “thành phố sáng tạo trên nền di sản”, nơi các giá trị truyền thống trở thành chất liệu cho đổi mới sáng tạo trong giáo dục, du lịch, công nghiệp văn hóa.

“Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức. Nếu coi di sản chỉ là “quá khứ để ngắm nhìn”, Huế sẽ tụt hậu. Nhưng nếu biết đọc đúng “ngôn ngữ của di sản”, biến di sản thành “nguồn lực mềm” cho phát triển xanh - thông minh - bền vững thì Huế hoàn toàn có thể trở thành một hình mẫu đô thị di sản không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực”, ông Hải nói.

Cũng tại tọa đàm, người đứng đầu ngành văn hóa cũng cho hay, kế hoạch năm 2026 TP. Huế nhấn mạnh vào việc gắn bảo tồn di sản với phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, du lịch chất lượng cao.

Trong khi đó theo bà Phan Thị Thúy Vân, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Huế, Huế đứng trước cơ hội chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực kinh tế bền vững trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa. Bà Vân dẫn chứng, Huế có nguồn nhân lực được xem là tinh hoa, những “báu vật sống” tập trung ở các làng nghề truyền thống. Còn với ẩm thực, Huế sở hữu 1.300/1.700 món ăn của Việt Nam.

Cũng tại tọa đàm, các vấn đề phát triển nhân lực trong gìn giữ và nâng cao giá trị di sản văn hóa phi vật, nguồn lực lối sống người Huế trong bối cảnh hiện nay cũng được các chuyên gia đặt ra, trao đổi.