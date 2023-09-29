Bánh Trung thu “healthy” có chỗ đứng

Thương hiệu Bloom Cakes được nhiều người biết đến. Ảnh: Bloom

Nhiều lựa chọn

Từ đầu mùa vụ Trung thu, các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Đông Phương, Bibica… nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí đẹp trên phố Huế với các gian hàng bắt mắt. Bánh trung thu cao cấp được thiết kế sang trọng, đóng hộp tinh xảo, hướng đến phân khúc biếu tặng. Giá bánh dao động từ 45.000 - 120.000 đồng/chiếc, còn hộp quà tặng có giá từ 400.000 - 1.500.000 đồng. Ưu thế của bánh công nghiệp là có dây chuyền sản xuất quy mô lớn, quy trình kiểm định nghiêm ngặt và hạn sử dụng kéo dài từ 1 - 3 tháng.

Một số khách hàng cho rằng bánh công nghiệp thường “quá ngọt”, hàm lượng chất bảo quản cao. Tuy nhiên, anh Nguyễn Minh Quân, một khách hàng chia sẻ: “Tôi vẫn thích bánh trung thu có thương hiệu, ít nhất là biết hạn sử dụng, thành phần, có tem nhãn đầy đủ, nên thấy yên tâm hơn khi đem làm quà tặng”.

Sự dè dặt với bánh công nghiệp lại mở ra cơ hội cho các tiệm bánh handmade. Các cơ sở như Bloom Cakes, Hamint Kitchen, Góc Nhỏ Bakery tạo được chỗ đứng nhờ hương vị truyền thống (đậu xanh, khoai môn, sen nhuyễn, thập cẩm…) xen lẫn nhiều hương vị hiện đại như trà xanh, phô mai, socola. Giá bán linh hoạt: 15.000 - 40.000 đồng/chiếc nhỏ (50 - 80g), 60.000 - 100.000 đồng/chiếc lớn (150 - 200g). Một số hộp “healthy” được thiết kế cầu kỳ, gắn nhãn low sugar, organic có giá 400.000 - 600.000 đồng/hộp 4 bánh, thậm chí cao hơn cả các loại bánh trung thu có thương hiệu.

“Mình lựa chọn bánh handmade vì tin tưởng vào nguyên liệu tươi, không dùng chất bảo quản, lại có nhiều vị. Các hàng quán thường bán theo combo 4 vị hoặc 6 vị, con nhỏ rất thích nên mình yên tâm sử dụng", chị Nguyễn Hoài Anh, khách hàng ở tiệm bánh Hamint Kitchen chia sẻ.

Chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu, Sở Y tế TP. Huế đã tăng cường các biện pháp bảo đảm ATTP.

BSCKII. Lê Đình Nhân, Trưởng phòng ATTP, Sở Y tế TP. Huế, cho biết, Sở đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về ATTP. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP, bao gồm: điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm.

Sở Y tế phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Trọng tâm là các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố… Các sản phẩm không bảo đảm an toàn sẽ được kịp thời truy xuất, thu hồi, đồng thời xử lý nghiêm và công khai thông tin cơ sở vi phạm trên các phương tiện truyền thông.

Ông Lê Đình Nhân cũng khuyến cáo, người tiêu dùng chỉ nên chọn thực phẩm, phụ gia có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đã được giám sát y tế; tuyệt đối không sử dụng phụ gia ngoài danh mục, sai đối tượng hoặc vượt liều lượng quy định.