Diễn tập xử lý tình huống gây rối an ninh trật tự tại khu công nghiệp

Lực lượng Cảnh sát cơ động tham gia diễn tập xử lý tình huống giả định

Dự và chỉ đạo buổi diễn tập có Đại tá Kiều Đức Tính, Phó Giám đốc Công an thành phố. Cùng tham dự, còn có Trung tá Nguyễn Bá Cảnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, chỉ huy các phòng trực thuộc Công an thành phố và công an các phường, xã trên địa bàn.

Buổi diễn tập được chia thành nhiều giai đoạn, bắt đầu bằng các nội dung huấn luyện nghiệp vụ như: Thao diễn kỹ thuật vận động chiến thuật, di chuyển đội hình và các thế võ đối kháng…

Phần trọng tâm của buổi diễn tập là thực binh xử lý tình huống giả định một nhóm đối tượng quá khích trà trộn, kích động công nhân tại một khu công nghiệp, hình thành đám đông gây rối an ninh trật tự nghiêm trọng, chống người thi hành công vụ. Ngay khi nhận lệnh, lực lượng Cảnh sát cơ động huy động lực lượng, phương tiện, triển khai các đội hình nghiệp vụ, sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang cấp để khoanh vùng, cô lập và giải tán đám đông, bắt giữ các đối tượng cầm đầu.

Việc tổ chức huấn luyện và diễn tập là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, kỹ năng chiến đấu và khả năng hiệp đồng tác chiến. Qua đó, giúp lực lượng Cảnh sát cơ động luôn ở thế chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ đột xuất, phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Thành công của buổi diễn tập tiếp tục khẳng định bản lĩnh, sự tinh nhuệ và quyết tâm của Công an TP. Huế trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn cho các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn.