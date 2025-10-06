Thu giữ hơn 450 bao thuốc lá nhập lậu

Lực lượng chức năng phát hiện thuốc lá nhập ngoại không rõ nguồn gốc tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ P. N.

Cụ thể tại thời điểm kiểm tra vào chiều 7/10, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở đang bày bán số lượng lớn thuốc lá điếu ngoại nhập không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Các sản phẩm này cũng không có tem nhập khẩu và không dán nhãn cảnh báo sức khỏe theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tổng số tang vật vi phạm bị thu giữ gồm 458 bao thuốc lá, trong đó có 119 bao nhãn hiệu JET và 339 bao nhãn hiệu ESSE, đều là các loại thuốc lá ngoại nhập đang bị cấm lưu hành nếu không có giấy tờ hợp pháp.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2022/NĐ-CP và Nghị định 24/2025/NĐ-CP), toàn bộ số thuốc lá trên được xác định là hàng nhập lậu. Hiện Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ toàn bộ tang vật và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.