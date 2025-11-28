Phát huy vai trò người đứng đầu trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Lãnh đạo, cán bộ phường Hóa Châu vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân khu vực bị ngập sâu trong đợt lũ cuối tháng 10/2025. Ảnh: Ngọc Dương

Ứng phó chủ động

Phường Hóa Châu là địa bàn thấp trũng, một trong những địa phương có thời gian ngập dài nhất toàn thành phố trong đợt mưa lũ vừa qua. Nước lên nhanh, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhưng công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy địa phương vẫn thông suốt, kịp thời.

Ông Trần Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu cho biết: Khi mưa lũ bắt đầu phức tạp, Đảng ủy phường đã kích hoạt phương án phòng, chống lụt bão, đặt sở chỉ huy ngay tại trụ sở Đảng ủy. Bí thư và Phó Bí thư Thường trực trực chiến liên tục nhiều ngày, huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an, quân sự, mặt trận và các đoàn thể cùng tham gia. Mọi công việc vận hành bình thường, chỉ đạo thông suốt, với mục tiêu là bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho dân.

Tinh thần trực chiến, nắm chắc địa bàn và phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” đã giúp Hóa Châu và các địa phương ứng phó chủ động, kịp thời, hạn chế thiệt hại và giữ vững sự bình tĩnh của người dân. Trong gian khó, nhiều hình ảnh xúc động lan tỏa, những cán bộ xã, phường thức trắng đêm bám địa bàn, những chiến sĩ công an, dân quân chèo ghe vượt nước xiết đưa người bệnh đến nơi an toàn, hay những bữa cơm tạm bợ giữa lũ mà vẫn chan chứa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm.

Tại phường Hương An, ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch UBND phường, vẫn nhớ như in khoảnh khắc ngày 29/10, khi nhận tin một sản phụ ở tổ dân phố Cổ Bưu trở dạ giữa lúc nước lên nhanh. “Ngay lập tức, lãnh đạo phường chỉ đạo lực lượng gần nhất tiếp cận. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường đã trực tiếp cùng người thân dùng ghe đưa sản phụ đến cơ sở y tế an toàn và chị ấy đã sinh “mẹ tròn con vuông”, đó là niềm vui, là động lực để các cán bộ tiếp tục cố gắng hơn nữa”, ông Tuấn chia sẻ.

Sau lũ, khi nước vừa rút, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lại tiếp tục có mặt sớm nhất tại hiện trường, cùng người dân dọn dẹp, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, khử khuẩn, ổn định đời sống...

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy

Theo Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu Trần Ngọc Dương, vai trò của cấp ủy trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai hết sức quan trọng. “Ở đâu có người đứng đầu, ở đó có sự yên tâm, có tinh thần đoàn kết. Trong lúc nguy cấp, chỉ một lời động viên, một bữa cơm chia sẻ giữa anh em cũng khiến tinh thần thêm vững vàng. Giữa mưa lũ, chỉ một nồi cơm nấu bằng củi, chén nước mắm, vài con cá khô cũng thấy ngon lạ thường, bởi trong đó có tình đồng chí, có sự sẻ chia của tập thể”.

Không chỉ dừng lại ở ứng phó trước mắt, ngay sau khi nước rút, các cấp ủy đã chủ động lãnh, chỉ đạo triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất, ổn định đời sống. Tại nhiều địa phương, các chi bộ cơ sở được giao nhiệm vụ lãnh, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá thiệt hại, tham mưu phương án hỗ trợ người dân khôi phục sinh kế, huy động lực lượng đoàn thể cùng ra quân làm sạch môi trường, khôi phục cảnh quan, bảo đảm vệ sinh sau lũ.

Trong các buổi kiểm tra thực tế phòng, chống mưa lũ, Thường trực Thành ủy luôn nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu phải phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình cơ sở, không để người dân nào bị thiếu đói... Cấp ủy phải là trung tâm đoàn kết, là điểm tựa để chính quyền và Nhân dân cùng vượt qua thiên tai. Đó cũng là thước đo năng lực lãnh đạo và uy tín của tổ chức đảng trong lòng dân.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cho rằng: “Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu, lăn xả, gần dân thì dân sẽ tin, sẽ nghe. Trong lũ dữ, chỉ có hành động thực tế mới củng cố được niềm tin đó. Đề cao tinh thần nêu gương, vì dân của đội ngũ cán bộ là yếu tố quyết định trong mọi phương án phòng, chống thiên tai”.

Trong các chuyến thăm, tặng quà người dân vùng lũ những ngày qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến đánh giá cao tinh thần chủ động, sâu sát của các cấp ủy đảng. Đồng thời nhấn mạnh, các địa phương đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, kịp thời ứng phó và sau lũ là khẩn trương khắc phục, ổn định đời sống. Thời gian tới, cần phát huy hơn nữa sự chủ động đó, không chỉ trong ứng phó thiên tai mà cả trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ sinh kế cho người dân sau thiên tai.