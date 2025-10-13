  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 14/10/2025 10:24
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2025):

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

HNN.VN - Sáng 14/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc phối hợp với UBND xã Phú Lộc tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phú Lộc nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2025).

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 71Lãnh đạo thành phố dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tri ân các Anh hùng liệt sĩ

 Thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn.

Cách đây 80 năm, ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 4 - tiền thân của LLVT Quân khu 4 ngày nay. Trải qua các giai đoạn lịch sử với những tên gọi khác nhau: Chiến khu 4, Liên khu 4 và Quân khu 4, LLVT Quân khu đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến vĩ đại, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, LLVT Quân khu 4 đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, biên giới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Đặc biệt, với đặc điểm địa bàn thường xuyên đối mặt và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ khắc nghiệt, với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, bằng “Mệnh lệnh từ trái tim”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong phòng, chống thiên tai, bão lũ đã trở thành biểu tượng niềm tin, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn.

HIẾU PHÚC
 Từ khóa:
dâng hoadâng hươngAnh hùng Liệt sĩQuân khu 4tri ân
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 71

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 – 15/10/2025), ngày 13/10, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo Bộ CHQS thành phố cùng gia đình thân nhân các liệt sĩ đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm các liệt sĩ trên tuyến đường 71 (xã Phong Điền, TP. Huế).

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 71
Tưởng niệm 233 năm ngày Hoàng đế Quang Trung băng hà

Sáng 22/9, tại Tượng đài Anh hùng Dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ (phường An Cựu), Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường An Cựu tổ chức Lễ dâng hoa và dâng hương nhân kỷ niệm 233 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ (1792 - 2025).

Tưởng niệm 233 năm ngày Hoàng đế Quang Trung băng hà
Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang thành phố tổ chức lễ báo công với Bác

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Huế (5/9/1945 - 5/9/2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, chiều 3/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế, đoàn đại biểu LLVT thành phố tổ chức Lễ báo công với Bác. Đại tá Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố chủ trì buổi lễ.

Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang thành phố tổ chức lễ báo công với Bác

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top