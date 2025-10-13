Thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn.

Cách đây 80 năm, ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 4 - tiền thân của LLVT Quân khu 4 ngày nay. Trải qua các giai đoạn lịch sử với những tên gọi khác nhau: Chiến khu 4, Liên khu 4 và Quân khu 4, LLVT Quân khu đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến vĩ đại, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, LLVT Quân khu 4 đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, biên giới. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Đặc biệt, với đặc điểm địa bàn thường xuyên đối mặt và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ khắc nghiệt, với tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, bằng “Mệnh lệnh từ trái tim”, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong phòng, chống thiên tai, bão lũ đã trở thành biểu tượng niềm tin, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn.